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14 июня 2017, 16:25 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

Пять километров по-кенийски. Итоги заключительного дня чемпионата Казахстана по легкой атлетике

В Алматы завершился чемпионат Казахстана по легкой атлетике. Соревновательная программа заключительного дня была не такой емкой, как два предыдущих, но и не лишена напряжения. Кроме того, соревнования в беге на 5 тысяч метров и вовсе получились экзотическими. Подробности — в материале Vesti.kz.

Соревнования проходили в Алматы на Центральном стадионе. Увеличить
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Зрителей, пришедших в заключительный день состязаний, ожидали выступления атлетов в трех видах программы. За право быть лучшими в стране спортсмены соревновались в беге на 5 тысяч метров, а также последние виды выполняли женщины в семиборье.

Первыми на дорожку вышли участники финальных забегов на 5 тысяч метров. Особый интерес к этому виду программы составило участие двух кенийских бегунов. Коеч Шадрак Кимутаи, которому всего 17 лет, стал участником мужского финала, а Кипкируи Каролин Чепкоеч — женского.

Чипкоеч известна своими выступлениями на международных соревнованиях. Не так давно на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае она стала пятой в забеге на 5 тысяч метров, показав 14 минут 51 секунду.

К слову, оба кенийских спортсмена проявили высокий уровень, одержав победы. Причем таких результатов Центральный «не видел» очень давно. Юный Кимутаи показал на финише 14 минут 17 секунд. Каролин же финишировала с результатом 15 минут 12 секунд. Вторым у мужчин стал Михаил Красилов — 15 минут 11 секунд. Третьим — Бибол Сериков (15 минут 28 секунд). У женщин «серебро» завоевала Ирина Смольникова — 17 минут 27 секунд. Бронзовой медалью отметилась Виктория Сергеева — 17 минут 37 секунд.

Представительницы семиборья завершали трехдневную программу соревнований. Лидер сборной Надежда Кирнос уверенно обошла своих соперниц, набрав 5190 очков. Второе место завоевала Валентина Потапова — 4125 очков. Третьим местом отметилась Мария Семенова — 4058 очков.

В командной борьбе лучшей стала сборная Алматы. В активе команды 28 678 очков. Второе место осталось за Карагандинской областью — 27 836 очков. Следом за ними расположилась сборная Павлодарской области — 27 244 очков.

Стоит подчеркнуть, что прошедшие соревнования (12—14 июня) предусматривали выполнение нормативов на чемпионат мира и Азии. Кроме того, отдельно определялся состав команды, которая отправится на Всемирную Универсиаду. В связи с этим практически каждый на каждый старт выходили лучшие легкоатлеты Казахстана, входящие в сборную.

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