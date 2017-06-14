Пять километров по-кенийски. Итоги заключительного дня чемпионата Казахстана по легкой атлетике

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Зрителей, пришедших в заключительный день состязаний, ожидали выступления атлетов в трех видах программы. За право быть лучшими в стране спортсмены соревновались в беге на 5 тысяч метров, а также последние виды выполняли женщины в семиборье.

Первыми на дорожку вышли участники финальных забегов на 5 тысяч метров. Особый интерес к этому виду программы составило участие двух кенийских бегунов. Коеч Шадрак Кимутаи, которому всего 17 лет, стал участником мужского финала, а Кипкируи Каролин Чепкоеч — женского.

Чипкоеч известна своими выступлениями на международных соревнованиях. Не так давно на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае она стала пятой в забеге на 5 тысяч метров, показав 14 минут 51 секунду.

К слову, оба кенийских спортсмена проявили высокий уровень, одержав победы. Причем таких результатов Центральный «не видел» очень давно. Юный Кимутаи показал на финише 14 минут 17 секунд. Каролин же финишировала с результатом 15 минут 12 секунд. Вторым у мужчин стал Михаил Красилов — 15 минут 11 секунд. Третьим — Бибол Сериков (15 минут 28 секунд). У женщин «серебро» завоевала Ирина Смольникова — 17 минут 27 секунд. Бронзовой медалью отметилась Виктория Сергеева — 17 минут 37 секунд.

Представительницы семиборья завершали трехдневную программу соревнований. Лидер сборной Надежда Кирнос уверенно обошла своих соперниц, набрав 5190 очков. Второе место завоевала Валентина Потапова — 4125 очков. Третьим местом отметилась Мария Семенова — 4058 очков.

В командной борьбе лучшей стала сборная Алматы. В активе команды 28 678 очков. Второе место осталось за Карагандинской областью — 27 836 очков. Следом за ними расположилась сборная Павлодарской области — 27 244 очков.