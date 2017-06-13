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13 июня 2017, 21:08 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на пятом турнире подряд

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на этапе Мирового вызова в финском Тампере. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, взяла высоту 1,95 метра.

На этапе Мирового вызова в финском Тампере спортсменка преодолела планку на высоте 195 метра. Увеличить
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Второе место заняла украинка Оксана Окунева (1,88), третье — еще одна украинка Катерина Табашных (1,88).

Ранее Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Ранее спортсменка победила на турнире в польском Ополе и этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ласицкене заявлена на этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (18 июня). Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня), Мемориале братьев Знаменских (1—2 июля), Кубке России (14—15 июля) и чемпионате страны (28—30 июля).
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