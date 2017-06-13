Болт начал прощальный сезон
Быстрейший человек планеты, девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт на прошлой неделе открыл сезон, который должен стать последним в его карьере. На родной Ямайке Болт выиграл стометровку со скромным результатом 10.03.
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КАК ЭТО БЫЛО
Кто не был в ночь с субботы на воскресенье в Кингстоне, много потерял. С таким масштабом и страстью на Ямайке встречали разве что короля рэгги Боба Марли, никак не меньше. Но в ту ночь Болт, похоже, собрал рекордные киловатты народного обожания. В умении создать на стадионе атмосферу, пронизанную электричеством, равных Усэйну и его соотечественникам в мире нет. К тому же, получилось очень символично. Именно в Кингстоне ровно 15 лет назад Болт одержал свою первую знаковую победу, выиграв юниорский чемпионат мира.
Попрощаться со звездой пришли 30 тысяч человек — больше, чем физически мог вместить стадион. На стадион Болт въехал стоя в шикарном кабриолете. Представление Усэйна перед забегом, со всеми титулами и почестями, заняло минут пять, и все это время стадион стоял. «Этот парень лучший в мире, и он решил, что с него хватит. Это его последний забег на родной земле. Салют, легенда!» — заливался диктор, пока Болт к восторгу трибун показал свой фирменный жест.
В числе почетных гостей были замечены, например, президент международной федерации (ИААФ) лорд Себастьян Коэ и
Сам бег в этот раз ничего особенно, кстати, из себя не представлял. Болт выиграл у довольно скромного состава соперников с заурядным для себя результатом 10.03. С такими секундами, он проиграл бы даже соотечественнику Йохану Блэйку (9.97), которого организаторы мудро определили в другой забег. Тем не менее, сразу после финиша Усэйна над стадионом взмыл красивый фейеверк, а Блэйк и все остальные участники уже мало кого интересовали.
— Это был один из худших забегов в моей карьере, — приводит официальный сайт слова Болта. — Но я не переживаю по поводу результата. Главным было порадовать моих болельщиков.
Надо сказать, что не лучшая форма Болта на старте сезона, вероятно, объясняется недавно пережитой им трагедией. В конце апреля упал с мотоцикла и погиб один из ближайших друзей Усэйна — бывший прыгун в высоту Джермен Мэйсон. Тот возвращался с вечеринки, где как раз были Болт и еще несколько их общих товарищей. Болт был одним из первых, кто приехал на место аварии, и впоследствии даже нес гроб на похоронах. По собственному признанию, Усэйн был в таком шоке от гибели друга, который к тому же через пару недель должен был стать отцом, что более полумесяца не мог приступить к тренировкам.
ПЛАНЫ ДО ЛОНДОНА
Болт неоднократно подчеркивал, что не планирует в своем заключительном сезоне бегать дистанцию 200 м. На самом деле, это довольно необычно: именно 200-метровку Усэйн всегда считал своей любимой дистанцией. И вдруг отказался бежать ее не только на коммерческих турнирах, но и на августовском чемпионате мира в Лондоне.
Очевидно, Усэйн не хочет рисковать — и в первую очередь, собственным здоровьем. 200-метровка требует куда более длительной и тяжелой подготовки, чем 100 метров. Болт же намерен отработать свой заключительный сезон полностью и без травм. Того требуют как спортивные амбиции, так и обязательства перед спонсорами.
Хотя при желании, Болт наверняка мог бы сделать в Лондоне-2017 очередной личный дубль. Если на 100 метрах у него сейчас есть довольно «зубастые» конкуренты — в частности, 22-летний канадец Андре де Грасс — на 200 метров с Усэйном в
Свой следующий старт Усэйн проведет 28 июня на турнире «Золотая шиповка» в чешской Остраве. Эти соревнования не входят в серию «Бриллиантовая лига», зато являются знаковыми лично для Усэйна. Там он выступал чаще, чем
— Организаторы в Остраве были первыми, кто пригласил меня стать участником турнира еще в самом начале моей профессиональной карьеры, — заметил Болт. — Я решил, что будет справедливо вернуться туда и в мой заключительный сезон.
Небольшое количество стартов, в принципе, не является для Болта
ЧТО ДАЛЬШЕ
Зная веселый нрав Болта, особенно скучать на пенсии он не станет. Ночные клубы, вредная еда и зажигательные вечеринки — все это уже с сентября-2017 он сможет позволять себе хоть каждый день.
Но сидеть совсем без дела для человека, у которого на протяжении десяти лет подряд была расписана каждая минута свободного времени, должно быть непривычно. В любом случае, график Болта будет под завязку забит разными рекламными мероприятиями. Его рады видеть у себя в любой точке мира, и количество спонсорских контрактов ограничивается только желанием самого Усэйна. Мотаться по планете, радуя всех желающих автографами и фирменной позой — это приятно, необременительно и выгодно в финансовом плане.
Помимо всего прочего, у Болта уже есть собственный бизнес на Ямайке. Кафе «Рекорды и треки Усэйна Болта», кроме эксклюзивной кухни, предлагает посетителям
Если Усэйн
Болта не устают приглашать в новые виды спорта — крикет, футбол, американский футбол. Самым реальным вариантом выглядит последний. Болт действительно обладает уникальными данными для выступлений, например, на позиции ресивера.
— У меня даже были конкретные предложения от ряда команд, — признавался Усэйн. — Но я видел, какое количество ударов и столкновений получают игроки. Нет уж, это не для меня.
А ВДРУГ ОН ПЕРЕДУМАЕТ?
О намерении уйти сразу после августовского чемпионата мира-2017 Болт говорит уже как минимум последние пару лет. Теоретически Усэйн был бы готов закончить еще на Олимпиаде-2016 в Рио. Но пообещал организаторам чемпионата мира в Лондоне и лично президенту ИААФ Себастиану Коэ пробегать еще один сезон.
«С меня хватит» — этим аргументом Болт парирует любые предположения о том, что возможно, решение уйти преждевременно. Усэйн уже столько раз говорил о том, что закончит карьеру после Лондона, что теперь уже просто не может обмануть своих поклонников. Другое дело, Усэйн не обещал, что уйдет навсегда. Вдруг Легенде надоест заслуженная пенсия и ближе к Токио-2020 он решит вернуться?..
Однажды Болта спросили: а если он проиграет стометровку на чемпионате мира, вдруг передумает уходить? Но Усэйн, который никому не уступал (если не считать фальстарта) на главных стартах уже в течение десяти лет, был тверд: «Нет, я так не думаю. Это будет мой последний чемпионат и последний забег».
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