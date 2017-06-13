Болт начал прощальный сезон

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КАК ЭТО БЫЛО

Кто не был в ночь с субботы на воскресенье в Кингстоне, много потерял. С таким масштабом и страстью на Ямайке встречали разве что короля рэгги Боба Марли, никак не меньше. Но в ту ночь Болт, похоже, собрал рекордные киловатты народного обожания. В умении создать на стадионе атмосферу, пронизанную электричеством, равных Усэйну и его соотечественникам в мире нет. К тому же, получилось очень символично. Именно в Кингстоне ровно 15 лет назад Болт одержал свою первую знаковую победу, выиграв юниорский чемпионат мира.

Попрощаться со звездой пришли 30 тысяч человек — больше, чем физически мог вместить стадион. На стадион Болт въехал стоя в шикарном кабриолете. Представление Усэйна перед забегом, со всеми титулами и почестями, заняло минут пять, и все это время стадион стоял. «Этот парень лучший в мире, и он решил, что с него хватит. Это его последний забег на родной земле. Салют, легенда!» — заливался диктор, пока Болт к восторгу трибун показал свой фирменный жест.

В числе почетных гостей были замечены, например, президент международной федерации (ИААФ) лорд Себастьян Коэ и премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. Специально приехали и легенды легкой атлетики — многократный олимпийский чемпион британец Мо Фара и кениец Дэвид Рудиша.

Сам бег в этот раз ничего особенно, кстати, из себя не представлял. Болт выиграл у довольно скромного состава соперников с заурядным для себя результатом 10.03. С такими секундами, он проиграл бы даже соотечественнику Йохану Блэйку (9.97), которого организаторы мудро определили в другой забег. Тем не менее, сразу после финиша Усэйна над стадионом взмыл красивый фейеверк, а Блэйк и все остальные участники уже мало кого интересовали.

— Это был один из худших забегов в моей карьере, — приводит официальный сайт слова Болта. — Но я не переживаю по поводу результата. Главным было порадовать моих болельщиков.

Надо сказать, что не лучшая форма Болта на старте сезона, вероятно, объясняется недавно пережитой им трагедией. В конце апреля упал с мотоцикла и погиб один из ближайших друзей Усэйна — бывший прыгун в высоту Джермен Мэйсон. Тот возвращался с вечеринки, где как раз были Болт и еще несколько их общих товарищей. Болт был одним из первых, кто приехал на место аварии, и впоследствии даже нес гроб на похоронах. По собственному признанию, Усэйн был в таком шоке от гибели друга, который к тому же через пару недель должен был стать отцом, что более полумесяца не мог приступить к тренировкам.

ПЛАНЫ ДО ЛОНДОНА

Болт неоднократно подчеркивал, что не планирует в своем заключительном сезоне бегать дистанцию 200 м. На самом деле, это довольно необычно: именно 200-метровку Усэйн всегда считал своей любимой дистанцией. И вдруг отказался бежать ее не только на коммерческих турнирах, но и на августовском чемпионате мира в Лондоне.

Очевидно, Усэйн не хочет рисковать — и в первую очередь, собственным здоровьем. 200-метровка требует куда более длительной и тяжелой подготовки, чем 100 метров. Болт же намерен отработать свой заключительный сезон полностью и без травм. Того требуют как спортивные амбиции, так и обязательства перед спонсорами.

Хотя при желании, Болт наверняка мог бы сделать в Лондоне-2017 очередной личный дубль. Если на 100 метрах у него сейчас есть довольно «зубастые» конкуренты — в частности, 22-летний канадец Андре де Грасс — на 200 метров с Усэйном в более-менее нормальной форме не сравнится никто. Впрочем, пока все эти разговоры остаются теорией. Летний сезон Болт проводит в максимально облегченном режиме и с прямыми конкурентами до самого Лондона встречаться не планирует.

Свой следующий старт Усэйн проведет 28 июня на турнире «Золотая шиповка» в чешской Остраве. Эти соревнования не входят в серию «Бриллиантовая лига», зато являются знаковыми лично для Усэйна. Там он выступал чаще, чем где-либо еще в мире — целых девять раз.

— Организаторы в Остраве были первыми, кто пригласил меня стать участником турнира еще в самом начале моей профессиональной карьеры, — заметил Болт. — Я решил, что будет справедливо вернуться туда и в мой заключительный сезон.

Небольшое количество стартов, в принципе, не является для Болта чем-то необычным. Например, перед Олимпиадой-2016 в Рио он выступал за пределами Ямайки лишь раз — и тот на выставочном турнире в Лондоне. Что не помешало Усэйну уехать из Бразилии с очередными тремя золотыми медалями в кармане.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Зная веселый нрав Болта, особенно скучать на пенсии он не станет. Ночные клубы, вредная еда и зажигательные вечеринки — все это уже с сентября-2017 он сможет позволять себе хоть каждый день.

Но сидеть совсем без дела для человека, у которого на протяжении десяти лет подряд была расписана каждая минута свободного времени, должно быть непривычно. В любом случае, график Болта будет под завязку забит разными рекламными мероприятиями. Его рады видеть у себя в любой точке мира, и количество спонсорских контрактов ограничивается только желанием самого Усэйна. Мотаться по планете, радуя всех желающих автографами и фирменной позой — это приятно, необременительно и выгодно в финансовом плане.

Помимо всего прочего, у Болта уже есть собственный бизнес на Ямайке. Кафе «Рекорды и треки Усэйна Болта», кроме эксклюзивной кухни, предлагает посетителям вип-ланж (видимо «лаундж»), огромный экран, на котором крутятся нон-стоп лучшие забеги Легенды, и подборку музыкальных хитов, которые он слушал в самые запоминающиеся моменты своей карьеры.

Если Усэйн все-таки решит, что выдающейся карьеры в легкой атлетике ему мало, возможностей проявить себя в какой-то новой сфере у него более чем достаточно. Еще в прошлом году спринтер снялся в автобиографическом фильме «Я Болт», который пользуется большим успехом в мировом прокате.

Болта не устают приглашать в новые виды спорта — крикет, футбол, американский футбол. Самым реальным вариантом выглядит последний. Болт действительно обладает уникальными данными для выступлений, например, на позиции ресивера.

— У меня даже были конкретные предложения от ряда команд, — признавался Усэйн. — Но я видел, какое количество ударов и столкновений получают игроки. Нет уж, это не для меня.

А ВДРУГ ОН ПЕРЕДУМАЕТ?

О намерении уйти сразу после августовского чемпионата мира-2017 Болт говорит уже как минимум последние пару лет. Теоретически Усэйн был бы готов закончить еще на Олимпиаде-2016 в Рио. Но пообещал организаторам чемпионата мира в Лондоне и лично президенту ИААФ Себастиану Коэ пробегать еще один сезон.

Вообще-то, возраст позволяет Усэйну выступать еще целый четырехлетний цикл. Несмотря на несметное количество титулов и три Олимпиады за плечами, Болту этим летом исполнится всего 31 год. Для спринта это возраст, конечно, солидный, но далеко не критичный. Например, основной соперник Болта Джастин Гэтлин на целых четыре года старше.

«С меня хватит» — этим аргументом Болт парирует любые предположения о том, что возможно, решение уйти преждевременно. Усэйн уже столько раз говорил о том, что закончит карьеру после Лондона, что теперь уже просто не может обмануть своих поклонников. Другое дело, Усэйн не обещал, что уйдет навсегда. Вдруг Легенде надоест заслуженная пенсия и ближе к Токио-2020 он решит вернуться?..

Однажды Болта спросили: а если он проиграет стометровку на чемпионате мира, вдруг передумает уходить? Но Усэйн, который никому не уступал (если не считать фальстарта) на главных стартах уже в течение десяти лет, был тверд: «Нет, я так не думаю. Это будет мой последний чемпионат и последний забег».