Стелу в честь Елены Исинбаевой откроют до конца июня в Дагестане

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«Стела (в честь Исинбаевой) установлена в селе Чувек. Это ее родина, здесь родился ее отец. Сейчас благоустраиваем прилегающую территорию. До конца июня планируем торжественное открытие», — сказал Мирзоев.

По его словам, на церемонию открытия спортсменку уже пригласили. «Она обещала приехать, но насколько получится, посмотрим», — отметил собеседник агентства.

Инициатива установки стелы, которую начали возводить в мае этого года, принадлежит администрации Хивского района и координатору проекта «ГТО в СКФО» по Дагестану, уроженцу села Чувек Имрану Аваеву.

Ранее министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов сообщил ТАСС, что легкоатлетический стадион «Труд», расположенный в Махачкале, будет носить имя Елены Исинбаевой.

Исинбаева родилась в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе 35-летней спортсменки 28 мировых рекордов. Исинбаева награждена орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.