Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30060631/
13 июня 2017, 16:30 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Стелу в честь Елены Исинбаевой откроют до конца июня в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Стелу в честь Елены Исинбаевой откроют до конца июня в селе Чувек в Хивском районе Дагестана, где родился отец спортсменки. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Хивского района Бейдуллах Мирзоев.

Инициатива установки стелы которую начали возводить в мае этого года принадлежит администрации Хивского района и координатору проекта ГТО в СКФО по Дагестану Имрану Аваеву. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Стела (в честь Исинбаевой) установлена в селе Чувек. Это ее родина, здесь родился ее отец. Сейчас благоустраиваем прилегающую территорию. До конца июня планируем торжественное открытие», — сказал Мирзоев.

По его словам, на церемонию открытия спортсменку уже пригласили. «Она обещала приехать, но насколько получится, посмотрим», — отметил собеседник агентства.

Инициатива установки стелы, которую начали возводить в мае этого года, принадлежит администрации Хивского района и координатору проекта «ГТО в СКФО» по Дагестану, уроженцу села Чувек Имрану Аваеву.

Ранее министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов сообщил ТАСС, что легкоатлетический стадион «Труд», расположенный в Махачкале, будет носить имя Елены Исинбаевой.

Исинбаева родилась в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе 35-летней спортсменки 28 мировых рекордов. Исинбаева награждена орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Бутов: IAAF должна ратифицировать мировой рекорд Ласицкене, если та установит его в РФ

Бутов: IAAF должна ратифицировать мировой рекорд Ласицкене, если та установит его в РФ

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) должна ратифицировать мировой рекорд прыгуньи в высоту Марии Ласицкене (Кучиной), если та установит его на своем ближайшем российском старте — этапе Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на арене «Метеор» в подмосковном Жуковском 16 июня или на другом отечественном стадионе, в свое время сертифицированном IAAF.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

ФХР: швейцарцы могут сыграть на Кубке Первого канала в случае приезда канадцев

Российские спортсмены не могут угощать чаем приходящих их тестировать допинг-офицеров

Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с петербургским волейбольным клубом "Зенит"