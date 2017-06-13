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13 июня 2017, 15:56 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович победила на международном турнире в Нидерландах

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович победила на международном турнире категории «Челлендж» в Хенгело (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В лучшей попытке белоруска отправила копье на 63 м 90 см. Одна из лидеров мирового сезона в этой дисциплине оказалась недосягаемой для соперниц. Увеличить
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В лучшей попытке белоруска отправила копье на 63 м 90 см. Одна из лидеров мирового сезона в этой дисциплине оказалась недосягаемой для соперниц. Занявшая второе место Кристин Хуссонг из Германии показала результат 61 м 25 см. Бронзовым призером стала израильтянка Маргарита Дорожон — 60 м 63 см.

Татьяна Холодович удерживает третий результат сезона в мире. На этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине в мае она отправила копье на 66 м 30 см и стала победительницей. Дальше нее в этом сезоне метали лишь Эда Тугсуз из Турции — 67 м 21 см и Шинь Лю из Китая — 66 м 47 см. Следующим стартом белорусский копьеметательницы станет турнир категории «Челлендж» в финском Турку.

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