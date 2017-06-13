Около двух тысяч человек из 32 регионов России приняли участие в забеге Platov Runway

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Ростовский марафон Platov Runway войдёт в историю отечественного бегового движения как первое подобное мероприятие в стране. Забег, посвящённый Дню России и чемпионату мира по футболу 2018 года, состоялся на взлётно-посадочной полосе нового аэропортового комплекса «Платов», который будет сдан уже в декабре этого года.

Идею массовой пробежки по первому в современной России аэропорту, который строится с нуля, поддержали почти две тысячи человек — жители 87 городов из 32 регионов страны.

Спортсменам и любителям предлагали выбрать из трёх разных дистанций — 2,1 км, 3,6 км и 21 км. Последняя дистанция была предназначена для серьёзно подготовленных людей, профессионалов бега. При этом самым популярным маршрутом у бегунов стал вариант на 3,6 км — именно такая длина у взлётно-посадочной полосы воздушной гавани.

После финиша всех участников марафона ждал сюрприз от организаторов — водяная арка из пожарных брандспойтов. Это многолетняя традиция в гражданской авиации, по которой так принято встречать первый прилетевший лайнер или новую авиакомпанию.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, выступившего инициатором Platov Runway, необычные соревнования стали своеобразным «разбегом перед взлётом» перед долгожданным началом мирового футбольного первенства: «Этот уникальный, не имеющий аналогов, забег подарил всем собравшимся отличное настроение, и создал новые возможности для развития спорта и сплочённости людей».