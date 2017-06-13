Смешанная сенсация

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ИСТОРИЯ ВОПРОСА.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на своем заседании 9 июня внес по-настоящему революционные изменения в программу Игр в Токио. В частности, там появится сразу несколько новых смешанных эстафет — в триатлоне, плавании и в легкой атлетике. Последняя, пожалуй, станет самым неожиданным и необкатанным видом программы Олимпийских игр.

До сих пор смешанной эстафеты 4×400 м не проводилось даже ни на одном взрослом чемпионате мира по легкой атлетике. И более того, на стартующем в августе этого года в Лондоне очередном мировом форуме ее тоже не будет. Всего на официальных стартах под эгидой международной федерации (ИААФ) смешанная эстафета в беге на круг проводилась дважды — в 2015 году на юношеском чемпионате мира в Кали (Колумбия), и весной этого года, в рамках взрослого чемпионата мира по эстафетному бегу на Багамах.

Долгое время считалось, что ИААФ в плане расширения собственной олимпийской программы основную ставку делает на кросс. Во всяком случае, по этому виду уже давно проводятся чемпионаты мира, а бывший глава федерации Ламин Диак даже вел конкретные переговоры по поводу включения кросса в программу Игр. Причем речь шла не только о летней Олимпиаде, но и о зимней.

История со «смешанкой» 4×400 м всплыла буквально из ниоткуда. Ее не было даже на таком креативном мероприятии, как юношеская Олимпиада — в 2014 году там бежали смешанную эстафету 8×100 м. Но, похоже, МОК в своем стремлении к популяризации смешанных видов готов на эксперименты. Тем более, похоже, что новая дисциплина получится крайне интригующей и зрелищной.

— Я рада появлению смешанной эстафеты в программе Игр, — заявила «СЭ» призер Олимпийских игр в эстафете 4×400 м Ольга Котлярова. — Это должно быть очень интересно и неожиданно. Самое главное, что этот вид должен привлечь к легкой атлетике новых зрителей и в конечном счете повысить ее популярность.

ПРАВИЛА.

В отличие от аналогичной дисциплины в биатлоне, в легкоатлетической смешанной эстафете правила не ограничивают команды в выборе, мужчину или женщину ставить на тот или иной этап. На практике, судя по опыту двух турниров, где «смешанка» вошла в официальную программу, стартером будет выступать мужчина. Много проигрывать с самого начала никому не хочется, хотя по протяженности этот этап и является самым коротким.

Второй этап, где спортсмены сходятся на одну дорожку, соответственно, бегут женщины, так как ставить двух мужчин подряд — слишком большой риск. Ну, а далее уже возможны варианты, в зависимости от тренерского видения и состава каждой конкретной сборной. Например, у победителей эстафетного чемпионата мира-2017 в этой дисциплине сборной Багамских островов финишировал мужчина, а у чемпионов мира-2015 среди юношей сборной США — женщина.

Свои преимущества и недостатки есть у каждого из вариантов. С одной стороны, третий этап в эстафете — самый длинный, и выгоднее иметь на нем более сильного участника, то есть мужчину. С другой, тогда финиш придется отдать девушке, и соответственно, надежды там что-то отыграть почти не будет.

В любом случае, когда мужчины и женщины сходятся на одной дорожке, смотрится это, без преувеличений, очень круто и зрелищно. Отрывы по полкруга отыгрываются на раз, а мужественные девушки порой умудряются не отстать даже от представителей сильного пола.

При этом, надо отдать должное, смешанная эстафета безопасна. К третьему-четвертому этапу разрывы между участниками уже довольно велики, что позволяет мужчинам спокойно обгонять, не рискуя организовать завал или просто нечаянно задеть мускулистым плечом хрупкую девушку.

— Решающими, как мне кажется, в новой эстафете станут женские этапы, — заявила «СЭ» чемпионка Европы Ксения Аксенова. — Девушка на усталости может очень много проиграть. Вообще, очень любопытно, как команды будут решать с расстановкой по этапам, какие тактические варианты придумывать. Тут же важно еще и угадать с передачей — в момент передачи палочки тоже много времени можно отыграть.

ФАВОРИТЫ.

Безоговорочными победителями эстафетного чемпионата мира этого года стала сборная Багамских островов. В финале им удалось обыграть фаворитов — команду США, которая, впрочем, выступала не в сильнейшем составе. На заключительном этапе американская бегунья Клаудиа Франсис имела 30-метровое преимущество перед представителем Багамских островов. Но этого оказалось недостаточно, и хозяин дорожки Майкл Мэтью к радости трибун принес своей команде историческое золото. Третье место с заметным отрывом заняла сборная Ямайки.

Собственно, именно эти три команды и кажутся сейчас главными фаворитами Олимпиады в новой дисциплине. Причем запаса, конечно, больше у американцев — эта команда обладает уникальным выбором бегунов на круг, и способна претендовать на награды даже во втором-третьем составе. Не стоит сбрасывать со счетов и африканские команды, которым формат смешанной эстафеты как раз дает шанс на медали — например, Ботсвану и Кению.

Из европейцев, сильнее всех по именам выглядит сборная Великобритании. Конкурентоспособными выглядят команды Бельгии, Франции и Украины.

НАШИ.

Сборные России до сих пор в официальных смешанных эстафетах участия не принимали. В 2015 году в Кали наши решили команду не выставлять, а эстафетный чемпионат мира на Багамах пропустили из-за санкций со стороны международной федерации.

Судить о силе россиян на круг сейчас вообще сложно. Хотя бы потому, что сейчас почти все из них пребывают в вынужденной изоляции. Разрешение от ИААФ на выступление в нейтральном статусе в этой дисциплине пока получила только Ксения Аксенова. Будем надеяться, уж через три года, к Токио-2020, наша федерация станет полноправным членом ИААФ и нынешние мытарства без флага останутся в прошлом. Иначе, никакой смешанной эстафеты на Играх у нас просто не будет. Команду из нейтральных атлетов никто на старт не допустит, будь то смешанный или классический формат.

Если немного пофантазировать и свериться с мировыми топ-листами, становится понятно, что по состоянию на сегодняшний день, ничего хорошего нашим в «смешанке» не светит. Лидеры российского сезона — Екатерина Реньжина и Тимофей Чалый, имеют результаты, которые уступают даже нормативу для попадания на чемпионат мира.

Безусловно, стоит сделать скидку на то, что многие ведущие спортсмены — например, та же Аксенова — свой сезон еще не открыли. Но даже с учетом этого, наши перспективы на подиум довольно туманны. Хотя, возможно, и чуть выше, чем в классических эстафетах.

— Нашим козырем в эстафетах 4×400 м всегда была длинная скамейка запасных, — заметила Ольга Котлярова. — В новом формате, выходит, этот козырь теряется. По два сильных спортсмена у мужчин и у женщин могут найти очень многие страны, которые в классических эстафетах испытывают проблемы с составом — например, Великобритания или Нигерия. В то же время, встает проблема, как распределить силы лидеров. Ведь им, помимо «смешанки», придется бежать и классическую эстафету, и личный вид.

РЕАКЦИЯ ИААФ.

В словах Котляровой кроется, пожалуй, основная проблема смешанной эстафеты на сегодняшний день. С одной стороны, она открывает спортсменам совершенно новые возможности. Если учесть, что многие бегуны на круг совмещают основной вид с дистанциями 200 м или 400 м с барьерами, теперь специалисты этой дисциплины получают возможность выиграть на одной Олимпиаде аж четыре медали. Такой роскоши в легкой атлетике до сих пор не было.

Но с другой, все это порождает и трудности в расписании. Смешанную эстафету будут проводить как минимум в два круга — отборочные забеги и финал. Все это надо втиснуть в забитое расписание таким образом, чтобы дать спортсменам возможность совмещать дисциплины. Более того, МОК более чем на сто человек сократил квоту легкой атлетики на Олимпийских играх. То есть команды не будут иметь возможности специально привезти резервистов, например, для квалификационных забегов «смешанки». Неудивительно, что ИААФ отреагировала на сокращение квоты весьма жестко.

— Мы обязаны предусмотреть для спортсменов достаточно комфортную программу соревнований, либо дать командам возможность для привлечения запасных, — говорится в официальном пресс-релизе ИААФ. — В связи с этим, мы разочарованы решением сократить квоту для спортсменов в легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Мы аплодируем стремлению МОК добиться равенства полов в спорте и понимаем необходимость быть жесткими в отношении количественного представительства. Но снижение квоты станет ударом по нашим общим целям.

Судя по всему, руководство ИААФ еще продолжит переговоры с МОК в отношении квот. В конечном счете, раз уж чиновники пошли на эксперимент в отношении «смешанки», было бы логично довести его до конца. И действительно, пожертвовав десятком-другим лишних участников Игр, дать командам возможность показать в новой дисциплине действительно свой максимум.

Наталья МАРЬЯНЧИК.