В Алматы завершился первый день чемпионата Казахстана по легкой атлетике

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Соревнования проходят параллельно, и общее количество участников составило более 300 спортсменов. В течение трех дней на старт выйдут лучшие легкоатлеты Казахстана, которые продолжают выполнять нормативы на участие в чемпионатах мира и Азии.

Отметим, что в Молодежных играх принимают участие атлеты не старше 23 лет. Однако многие достигли уже того уровня, когда могут конкурировать с более опытными представителями легкой атлетики практически на равных. Особенно привлекательным выглядит именно чемпионат, в котором выступают «сборники».

В первый день масштабных соревнований состоялись довольно интересные финалы в некоторых видах программы. Очень напряженным выдался главный забег на 100 метров у женщин. Сразу шесть участниц финала показали время, которое соответствует норме мастера спорта Казахстана. Победу же праздновала лидер сборной в спринте Виктория Зябкина — 11 секунд 52 сотых. Следом за ней финишировала Римма Кашафутдинова (11 секунд 67 сотых). Третье место осталось за Светланой Голендовой — 11 секунд 76 сотых.

В мужской «четырехсотметровке» выступал участник Гран-при Азии, а также обладатель рекорда Казахстана на этой дистанции в помещении Михаил Литвин. 21-летний спортсмен доказал свое превосходство, и финишировал с первым временем — 47 секунд 46 сотых. «Серебро» завоевал Игорь Кондратьев (48 секунд 14 сотых), а «бронзу» Сергей Зайков (48 секунд 29 сотых).

«Старт сложился для меня не совсем хорошо. Хотелось бы показать более высокий результат, но итоговой победой я доволен. Но не показанным временем на финише. Стремлюсь выполнить нормативы на чемпионаты Азии и мира. Ну, а в последующих стартах я хочу попытаться побить рекорд Казахстана на открытом воздухе. Главное, прогресс идет. Стремлюсь к высокому результату», — отметил после старта Литвин.

Практически «в одного» Алексей Гусаров провел финал в беге на 1,5 километра. Спортсмен, выступающий за Алматы, на финишном круге боролся практически лишь с секундомером и высокой температурой воздуха. Однако, ему удалось достичь результата, который, как говорится, «давно не показывали». Гусаров остановил секундомер на отметке 3 минуты 52 секунды. Второе место завоевал Сергей Ершов — 3 минуты 55 секунд. Третьим стал Бибол Сериков — 4 минуты.

Более тяжелая задача стояла перед участниками забега на 10 километров. В стартовом протоколе значились участники международных марафонов, Олимпийских игр в Рио, чемпионатов мира. И давние соперники — Михаил Красилов и Андрей Лейменов — сразу же захватили лидерство. Сильнее же оказался Лейменов, опередивший Красилова почти на минуту — 30 минуты 53 секунды и 30 минуты 52 секунды соответственно. «Бронза» на счету Дарына Конысбаева — 33 минуты 12 секунд.

У женщин победу праздновала участница ОИ Гульжанат Жанатбек — 35 минут 22 секунды. Второе место у еще одной участницы Олимпиады Ирины Смольниковой — 37 минут 3 секунды. Следом за ней прибежала Ольга Богомольская — 37 минут 47 секунд.

«Отмечу, что дистанция далась мне тяжело. Готовился к совершенно иному результату, но получилось все с точностью до наоборот. Подготовка дала обратный эффект, который привел к перетренированности. Считаю, что это и сыграло сегодня ключевую роль. Теперь также еще выступлю на дистанции вдвое короче. После чего дам организму время на отдых, чтобы в более подходящей форме подойти к подготовке на Универсиаду. Там я побегу полумарафон. База у меня есть. Просто подкорректирую тренировочный процесс», — прокомментировал выступление Красилов.

Прыжки в высоту у женщин ознаменовались выходом в сектор лидеров этого вида. Надежда Дубовицкая и Регина Кайсарова практически устроили дуэль, которая закончилась взятием одинаковой высоты. Победитель же определился благодаря попытке, в которой был показан лучший результат. Планка на высоте 180 сантиметров покорилась Кайсаровой с первой, а Дубовицкой — с третьей. Третье место завоевала Александра Гулюкина — 170 сантиметров.

Справился со своими текущими задачами Иван Иванов. Участник Олимпиады в Рио одержал победу в толкании ядра, при этом показав сравнительно высокий результат — 20 метров. Спортсмену до выполнения норматива на чемпионат мира не хватило 50 сантиметров. «Серебро» на счету Дамира Касаинова — 15 метров 87 сантиметров. Третье место у Дмитрия Зозули — 12 метров 92 сантиметра.

«Зимой был сделан большой объем. За полтора месяца я выполнил более трех тысяч «толчков» ядра. Это очень много. И для спортсменов знакомо, что объемы перерастают в результат не сразу. И на протяжении последних стартах я ощущал, что «вот оно, есть, есть рядом, сейчас пойдет». И сегодня для меня сложилось все очень удачно. Как я хотел, так и получилось.

Видать профессионализм, который приобретался с годами, помогает уловить это тонкое ощущение, что «сейчас я могу толкать». Я чувствую как подвести себя к старту, как работать. Также на моей стороне был и тот факт, что в сектор вышло немалое количество участников. У меня было время отдышаться после попытки. Вроде «толчок» сам по себе длится секунды, но тратится при этом большое количество энергии и эмоций. Особенно, если попытки у тебя около 20-ти метров. Все-таки движение больше построено на расходовании взрывной силы. И передышка необходима. Сразу после 20-ти метров, я толкнул ядро на 19 метров. Есть стабильность, а также то, от чего отталкиваться в дальнейшей подготовке.

Дальше у меня чемпионат Азии, а также попытки выполнить норматив на чемпионат мира. Кроме того, выступлю на Мемориале Косанова, соревнования на призы Колпаковой. Так что из практически 18-ти попыток думаю, что смогу отыграть недостающие 50 сантиметров. Задача более, чем реальная, — резюмировал Иванов.

Добавим, что соревнования продлятся три дня, и завершатся 14 июня. Завтра первый старт состоится уже в 8:00. На дорожку выйдут лидеры сборной в спортивной ходьбе, для которых чемпионат Казахстана станет одним из этапов подготовки к чемпионату миру в Лондоне. Кроме того, лучшие представители женского спринта будут выявлять сильнейших на дистанции 200 метров. Еще одним must see являются забеги на 800 метров, 3000 метров с препятствиями, 100, 110 и 400 метров с барьерами. Во всех видах примут участие сильнейшие бегуны Казахстана.