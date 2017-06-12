Ласицкене: примерка к мировому рекорду
Действующая чемпионка мира Мария Ласицкене продолжает задавать тон в женском секторе для прыжков в высоту. В Голландии россиянка впервые в карьере попробовала штурмовать 2,10 м, что на сантиметр выше мирового рекорда Стефки Костадиновой.
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Даже попытка побить мировой рекорд — крайне неординарное для спорта событие. Люди на протяжении всей легкоатлетической истории поднимали максимальный рубеж все выше и выше. Квинтэссенцией технического и физического мастерства, психологической устойчивости, совокупность факторов — от погоды, до настроения — в женской высоте на сегодня является прыжок на 2,09 м, который удался Стефке Костадиновой почти 30 лет назад.
Тогда, 30 августа 1987 года, для болгарской спортсменки все совпало идеально. В последние три десятка лет было немало прекрасных высотниц и около десяти из них пытались забраться чуточку выше, чем Костадинова. Причем некоторые предпринимали очень даже неплохие попытки. В последний раз это было в 2011 году на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, когда Анна Чичерова, прыгнув 2,05 и поставив планку на 2,10, всерьез заставила переживать рекордсменку мира.
В вертикальных прыжках рекорды вообще дело особенное. Например, 100 м нужно просто пробежать на пределе своих возможностей. Тоже самое с прыжком в длину. Один прыжок на 8,90 м — и ты навечно в истории. В высоте и шесте такое невозможно. Красивая и уверенная попытка на 2,42 м совершенно не гарантирует того, что тебе удастся повторить ее же, когда поставят 2,46 м. Это магия планки. Ее нужно победить, обхитрить. И это особое искусство.
На многих она оказывает буквально гипнотическое влияние. Сам был свидетелем, как спортсмен на тренировке прыгал 1,98 м девять раз из десяти, большую часть из которых с хорошим запасом, а когда планку поднимали на 2 м — не мог преодолеть ее ни разу. И взял он эту высоту уже на другой тренировке, когда тренер пошел на уловку и сказал, что поставил все те же 1,98 м.
РЕКОРД И ЗДОРОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ
В воскресенье свою первую попытку побить мировой рекорд предприняла 24-летняя Мария Ласицкене. Спортсменка с уникальной психологией. Ее тренер Геннадий Габрилян с детства готовил свою ученицу по принципам, кардинально отличным от общепринятых.
— Маша так легко и непринужденно бьет свои рекорды, что просто удивительно, — с восхищением говорит рекордсменка России (2,07 м) Анна Чичерова. — Читала ее комментарий, где она рассказывала, как показывала тренеру, что ставит 2,10 м, а про себя думала: неужели вот так все просто и делается, ты просто берешь и ставишь эту пока никому недосягаемую высоту?
Мне, конечно, страшно это слышать. У меня было несколько иначе. Я пыталась штурмовать мировой рекорд в самом конце сезона. 2,10 м были для меня особенным моментом.
СВЕРХСОСТОЯНИЕ И УМЕНИЕ ЦЕНИТЬ ЕГО
В этом сезоне у Ласицкене очень много стартов. Вот, например, план на эту неделю: в среду она выступает в финском Турку, в пятницу в Жуковском, а уже в воскресенье в Стокгольме. Не исключено, что на
— Иногда бывает, что ты «звенишь» — все чувства обостряются, понимаешь, что способен на многое, — объясняет мировая рекордсменка в тройном прыжке в закрытых помещениях Татьяна Лебедева. — У меня за карьеру три раза было состояние, когда я понимала, что могу побить мировой рекорд. Первый — перед Олимпиадой-2000, когда в Йокогаме прыгнула 15,32 м. Была уверена, что в следующей попытке я установлю мировой рекорд. Но тренер сказал остановиться, чтобы не раскрывать все карты и придержать эмоции перед Сиднеем. Я легко согласилась, потому что тогда казалось, что таких моментов впереди будет много. А когда проиграла в Австралии — заняла только второе место — поняла, что надо было
Второй раз сверхсостояние было зимой 2004 года, когда я и установила мировой рекорд в закрытых помещениях, а третий — в том же году на соревнованиях в Лозанне. Прыгнула 15,33 м, но даже не попала на планку отталкивания. Очевидно, что попади я на нее хорошо — улетела бы далеко. Но сама «пережала» себя, плюс старты шли через день и усталость меня на тот момент победила. Не ценила момент, наверное. А потом таких ощущений уже и не было.
БАЛЕРУН И ДУРАЦКИЕ ВОПРОСЫ
— Люди разные, у каждого свой характер, — рассуждает Чичерова о разнице отношения к мировым рекордам. — Мне было очень трудно выходить на 2,10 м, а Маше — легко. Возможно, дело в том, что мы подошли к этому рубежу в разных возрастных категориях. Я в свои 25 лет пережила немало травм и феноменальную серию из четырех стартов за 2 м даже представить себе не могла. Для меня попытки на 2,03−2,05 м всегда требовали больших физических и эмоциональных затрат. И чем старше я становилась, тем было труднее. А Машина удаль меня поражает. Значит, они с тренером так грамотно выстроили подготовку, и она настолько соскучилась по прыжкам. Но ее нынешние попытки просто восхищают. То, что делает Маша сейчас — это очень круто.
Кстати, недавно читала про блестящего балеруна, которого отличала невероятность легкость. Он парил в воздухе, летал по сцене. Но все постоянно задавали ему вопрос: «Как ты это делаешь? Это же невероятно, никому больше такое не дано». И в
Так что, может быть, иногда действительно лучше не думать и не ставить себе
— Если она побьет ваш рекорд России, будет обидно?
— А что я могу поделать (смеется)? Уже ничем ответить не могу. Поэтому мне придется признать случившееся. Конечно же, поздравлю Машу. Я долго шла к рекорду и очень быстро могу потерять его, но это жизнь. Точно также я била
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