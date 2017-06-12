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12 июня 2017, 18:31 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Ласицкене: примерка к мировому рекорду

Действующая чемпионка мира Мария Ласицкене продолжает задавать тон в женском секторе для прыжков в высоту. В Голландии россиянка впервые в карьере попробовала штурмовать 2,10 м, что на сантиметр выше мирового рекорда Стефки Костадиновой.

Действующая чемпионка мира продолжает задавать тон в прыжках в высоту. Увеличить
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Даже попытка побить мировой рекорд — крайне неординарное для спорта событие. Люди на протяжении всей легкоатлетической истории поднимали максимальный рубеж все выше и выше. Квинтэссенцией технического и физического мастерства, психологической устойчивости, совокупность факторов — от погоды, до настроения — в женской высоте на сегодня является прыжок на 2,09 м, который удался Стефке Костадиновой почти 30 лет назад.

Тогда, 30 августа 1987 года, для болгарской спортсменки все совпало идеально. В последние три десятка лет было немало прекрасных высотниц и около десяти из них пытались забраться чуточку выше, чем Костадинова. Причем некоторые предпринимали очень даже неплохие попытки. В последний раз это было в 2011 году на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, когда Анна Чичерова, прыгнув 2,05 и поставив планку на 2,10, всерьез заставила переживать рекордсменку мира.

В вертикальных прыжках рекорды вообще дело особенное. Например, 100 м нужно просто пробежать на пределе своих возможностей. Тоже самое с прыжком в длину. Один прыжок на 8,90 м — и ты навечно в истории. В высоте и шесте такое невозможно. Красивая и уверенная попытка на 2,42 м совершенно не гарантирует того, что тебе удастся повторить ее же, когда поставят 2,46 м. Это магия планки. Ее нужно победить, обхитрить. И это особое искусство.

На многих она оказывает буквально гипнотическое влияние. Сам был свидетелем, как спортсмен на тренировке прыгал 1,98 м девять раз из десяти, большую часть из которых с хорошим запасом, а когда планку поднимали на 2 м — не мог преодолеть ее ни разу. И взял он эту высоту уже на другой тренировке, когда тренер пошел на уловку и сказал, что поставил все те же 1,98 м.

РЕКОРД И ЗДОРОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ

В воскресенье свою первую попытку побить мировой рекорд предприняла 24-летняя Мария Ласицкене. Спортсменка с уникальной психологией. Ее тренер Геннадий Габрилян с детства готовил свою ученицу по принципам, кардинально отличным от общепринятых.

— Маша так легко и непринужденно бьет свои рекорды, что просто удивительно, — с восхищением говорит рекордсменка России (2,07 м) Анна Чичерова. — Читала ее комментарий, где она рассказывала, как показывала тренеру, что ставит 2,10 м, а про себя думала: неужели вот так все просто и делается, ты просто берешь и ставишь эту пока никому недосягаемую высоту?

Мне, конечно, страшно это слышать. У меня было несколько иначе. Я пыталась штурмовать мировой рекорд в самом конце сезона. 2,10 м были для меня особенным моментом. Кто-то говорил, чтобы я поставила 2,08 м и попыталась установить личный рекорд, но мне так хотелось попробовать, каково это идти на мировой. Всегда жила мыслью преодолеть эту заветную высоту. Она была для меня очень большой. Всегда думала, что для того, чтобы преодолеть ее, нужно сделать что-то сверхъестественное. А Маша спокойно выходит: «2,10 м? Ну ладно». Она не придает этому такое значение. Может, так и нужно?

СВЕРХСОСТОЯНИЕ И УМЕНИЕ ЦЕНИТЬ ЕГО

В этом сезоне у Ласицкене очень много стартов. Вот, например, план на эту неделю: в среду она выступает в финском Турку, в пятницу в Жуковском, а уже в воскресенье в Стокгольме. Не исключено, что на каком-то из этих соревнований будут предприняты новые попытки замахнуться на 2,10 м.

— Иногда бывает, что ты «звенишь» — все чувства обостряются, понимаешь, что способен на многое, — объясняет мировая рекордсменка в тройном прыжке в закрытых помещениях Татьяна Лебедева. — У меня за карьеру три раза было состояние, когда я понимала, что могу побить мировой рекорд. Первый — перед Олимпиадой-2000, когда в Йокогаме прыгнула 15,32 м. Была уверена, что в следующей попытке я установлю мировой рекорд. Но тренер сказал остановиться, чтобы не раскрывать все карты и придержать эмоции перед Сиднеем. Я легко согласилась, потому что тогда казалось, что таких моментов впереди будет много. А когда проиграла в Австралии — заняла только второе место — поняла, что надо было все-таки делать ту попытку в Японии.

Второй раз сверхсостояние было зимой 2004 года, когда я и установила мировой рекорд в закрытых помещениях, а третий — в том же году на соревнованиях в Лозанне. Прыгнула 15,33 м, но даже не попала на планку отталкивания. Очевидно, что попади я на нее хорошо — улетела бы далеко. Но сама «пережала» себя, плюс старты шли через день и усталость меня на тот момент победила. Не ценила момент, наверное. А потом таких ощущений уже и не было.

БАЛЕРУН И ДУРАЦКИЕ ВОПРОСЫ

— Люди разные, у каждого свой характер, — рассуждает Чичерова о разнице отношения к мировым рекордам. — Мне было очень трудно выходить на 2,10 м, а Маше — легко. Возможно, дело в том, что мы подошли к этому рубежу в разных возрастных категориях. Я в свои 25 лет пережила немало травм и феноменальную серию из четырех стартов за 2 м даже представить себе не могла. Для меня попытки на 2,03−2,05 м всегда требовали больших физических и эмоциональных затрат. И чем старше я становилась, тем было труднее. А Машина удаль меня поражает. Значит, они с тренером так грамотно выстроили подготовку, и она настолько соскучилась по прыжкам. Но ее нынешние попытки просто восхищают. То, что делает Маша сейчас — это очень круто.

Кстати, недавно читала про блестящего балеруна, которого отличала невероятность легкость. Он парил в воздухе, летал по сцене. Но все постоянно задавали ему вопрос: «Как ты это делаешь? Это же невероятно, никому больше такое не дано». И в какой-то момент он стал задумываться: «В самом деле, как»? И чем больше он думал, тем хуже прыгал.

Так что, может быть, иногда действительно лучше не думать и не ставить себе каких-то границ, которые потом придется перешагивать. У Маши очень кайфовый период, чтобы реализовываться. И по возрасту, и по ситуации. Это должно вдохновлять. Она просто делает то, что ей нравится, и поэтому это получается так красиво.

 — Если она побьет ваш рекорд России, будет обидно?

— А что я могу поделать (смеется)? Уже ничем ответить не могу. Поэтому мне придется признать случившееся. Конечно же, поздравлю Машу. Я долго шла к рекорду и очень быстро могу потерять его, но это жизнь. Точно также я била чьи-то рекорды. Все возвращается. Незаменимых нет. Я делала в секторе все, что смогла на тот момент.
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