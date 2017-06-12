Ласицкене: примерка к мировому рекорду

Даже попытка побить мировой рекорд — крайне неординарное для спорта событие. Люди на протяжении всей легкоатлетической истории поднимали максимальный рубеж все выше и выше. Квинтэссенцией технического и физического мастерства, психологической устойчивости, совокупность факторов — от погоды, до настроения — в женской высоте на сегодня является прыжок на 2,09 м, который удался Стефке Костадиновой почти 30 лет назад.

Тогда, 30 августа 1987 года, для болгарской спортсменки все совпало идеально. В последние три десятка лет было немало прекрасных высотниц и около десяти из них пытались забраться чуточку выше, чем Костадинова. Причем некоторые предпринимали очень даже неплохие попытки. В последний раз это было в 2011 году на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, когда Анна Чичерова, прыгнув 2,05 и поставив планку на 2,10, всерьез заставила переживать рекордсменку мира.

В вертикальных прыжках рекорды вообще дело особенное. Например, 100 м нужно просто пробежать на пределе своих возможностей. Тоже самое с прыжком в длину. Один прыжок на 8,90 м — и ты навечно в истории. В высоте и шесте такое невозможно. Красивая и уверенная попытка на 2,42 м совершенно не гарантирует того, что тебе удастся повторить ее же, когда поставят 2,46 м. Это магия планки. Ее нужно победить, обхитрить. И это особое искусство.

На многих она оказывает буквально гипнотическое влияние. Сам был свидетелем, как спортсмен на тренировке прыгал 1,98 м девять раз из десяти, большую часть из которых с хорошим запасом, а когда планку поднимали на 2 м — не мог преодолеть ее ни разу. И взял он эту высоту уже на другой тренировке, когда тренер пошел на уловку и сказал, что поставил все те же 1,98 м.

РЕКОРД И ЗДОРОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ

В воскресенье свою первую попытку побить мировой рекорд предприняла 24-летняя Мария Ласицкене. Спортсменка с уникальной психологией. Ее тренер Геннадий Габрилян с детства готовил свою ученицу по принципам, кардинально отличным от общепринятых.

— Маша так легко и непринужденно бьет свои рекорды, что просто удивительно, — с восхищением говорит рекордсменка России (2,07 м) Анна Чичерова. — Читала ее комментарий, где она рассказывала, как показывала тренеру, что ставит 2,10 м, а про себя думала: неужели вот так все просто и делается, ты просто берешь и ставишь эту пока никому недосягаемую высоту?



Мне, конечно, страшно это слышать. У меня было несколько иначе. Я пыталась штурмовать мировой рекорд в самом конце сезона. 2,10 м были для меня особенным моментом. Кто-то говорил, чтобы я поставила 2,08 м и попыталась установить личный рекорд, но мне так хотелось попробовать, каково это идти на мировой. Всегда жила мыслью преодолеть эту заветную высоту. Она была для меня очень большой. Всегда думала, что для того, чтобы преодолеть ее, нужно сделать что-то сверхъестественное. А Маша спокойно выходит: «2,10 м? Ну ладно». Она не придает этому такое значение. Может, так и нужно?

СВЕРХСОСТОЯНИЕ И УМЕНИЕ ЦЕНИТЬ ЕГО

В этом сезоне у Ласицкене очень много стартов. Вот, например, план на эту неделю: в среду она выступает в финском Турку, в пятницу в Жуковском, а уже в воскресенье в Стокгольме. Не исключено, что на каком-то из этих соревнований будут предприняты новые попытки замахнуться на 2,10 м.

— Иногда бывает, что ты «звенишь» — все чувства обостряются, понимаешь, что способен на многое, — объясняет мировая рекордсменка в тройном прыжке в закрытых помещениях Татьяна Лебедева. — У меня за карьеру три раза было состояние, когда я понимала, что могу побить мировой рекорд. Первый — перед Олимпиадой-2000, когда в Йокогаме прыгнула 15,32 м. Была уверена, что в следующей попытке я установлю мировой рекорд. Но тренер сказал остановиться, чтобы не раскрывать все карты и придержать эмоции перед Сиднеем. Я легко согласилась, потому что тогда казалось, что таких моментов впереди будет много. А когда проиграла в Австралии — заняла только второе место — поняла, что надо было все-таки делать ту попытку в Японии.



Второй раз сверхсостояние было зимой 2004 года, когда я и установила мировой рекорд в закрытых помещениях, а третий — в том же году на соревнованиях в Лозанне. Прыгнула 15,33 м, но даже не попала на планку отталкивания. Очевидно, что попади я на нее хорошо — улетела бы далеко. Но сама «пережала» себя, плюс старты шли через день и усталость меня на тот момент победила. Не ценила момент, наверное. А потом таких ощущений уже и не было.

БАЛЕРУН И ДУРАЦКИЕ ВОПРОСЫ