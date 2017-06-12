Лесун выступит только на предварительном раунде чемпионата России по пятиборью

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«В связи с тем, что совсем скоро стартует финал Кубка мира, было принято решение об участии Лесуна только в полуфинале, а в воскресенье, когда непосредственно будут разыгрываться награды, Александр выступать не будет, — сказал Хапланов. — Мы решили сделать так, чтобы не пострадала подготовка к финалу Кубка мира».

Финал Кубка мира пройдет в Вильнюсе с 22 по 25 июня. У мужчин право выступить в этом турнире, кроме Лесуна, получили Данил Калимуллин и Александр Савкин. У женщин Россию представят Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова и Екатерина Хураськина. Состав команды в смешанной эстафете будет определен позднее.