Усть-каменогорский марафонец пешком дошел до Астаны

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Выйдя утром из областного центра, он прошагал до Астаны 16 дней и появился в столице даже с запасом времени.

— Я очень рад, что уложился в срок и успел к началу выставки! В начале пути мне было сложно. Но потом организм адаптировался. Помогло и то, что по дороге многие сельчане очень гостеприимно меня встречали, — рассказал Токтаров.