Усть-каменогорский марафонец пешком дошел до Астаны
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Усть-Каменогорска Галымжан Токтаров, решивший прийти на международную выставку «EXPO-2017» пешком, отправился в путь 26 мая.
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Выйдя утром из областного центра, он прошагал до Астаны 16 дней и появился в столице даже с запасом времени.
— Я очень рад, что уложился в срок и успел к началу выставки! В начале пути мне было сложно. Но потом организм адаптировался. Помогло и то, что по дороге многие сельчане очень гостеприимно меня встречали, — рассказал Токтаров.
Ранее Галымжан занимался гиревым спортом, но этот марафон — его первое большое достижение. Сейчас
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