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12 июня 2017, 12:36 | Летние: Легкая атлетика | Sports.kz

Усть-каменогорский марафонец пешком дошел до Астаны

Житель Усть-Каменогорска Галымжан Токтаров, решивший прийти на международную выставку «EXPO-2017» пешком, отправился в путь 26 мая.

Житель <nobr>Усть-Каменогорска</nobr> Галымжан <span class=error>Токтаров</span> решивший прийти на международную выставку <span class=error>EXPO</span>-2017 пешком отправился в путь 26 мая. Увеличить
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Выйдя утром из областного центра, он прошагал до Астаны 16 дней и появился в столице даже с запасом времени.

— Я очень рад, что уложился в срок и успел к началу выставки! В начале пути мне было сложно. Но потом организм адаптировался. Помогло и то, что по дороге многие сельчане очень гостеприимно меня встречали, — рассказал Токтаров.

Ранее Галымжан занимался гиревым спортом, но этот марафон — его первое большое достижение. Сейчас усть-каменогорский марафонец с интересом знакомится с выставкой и столицей.

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