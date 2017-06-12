Бутов: IAAF должна ратифицировать мировой рекорд Ласицкене, если та установит его в РФ

Об этом сообщил ТАСС член совета IAAF, член президиума ВФЛА Михаил Бутов.

Ласицкене, лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту, в минувшее воскресенье на турнире Мирового вызова в голландском Хенгело в очередной раз показала лучший результат сезона в мире — 2 метра 4 сантиметра. Спортсменка в ранге победительницы соревнований трижды пыталась преодолеть планку на высоте 2.10, что на сантиметр выше мирового рекорда, установленного в 1987 году болгаркой Стефкой Костадиновой, однако все попытки оказались безуспешными. По мнению старшего тренера сборной России Антона Назарова, спортсменке по силам побить мировой рекорд. 16 июня Ласицкене намерена выступить на этапе Гран- при ВФЛА в подмосковном Жуковском и при благоприятном стечении обстоятельств будет пытаться снова улучшить результат Костадиновой.

По словам Бутова, если российский спортсмен установит мировой рекорд, то несмотря на санкции в отношении ВФЛА, он должен быть ратифицирован IAAF. «Я поднимал этот вопрос еще в ноябре 2015 года, когда принималось решение о приостановлении членства ВФЛА. На вопрос, что будет, если кто-то установит мировой рекорд, мне был дан ответ, что его засчитают. Речь идет не только о спортсмене, который вынужден сейчас выступать в нейтральном статусе, а о любом российском легкоатлете, и я не думаю, что сейчас что-то поменялось», — заметил собеседник агентства.

«Нужно понимать, что IAAF ратифицирует мировые рекорды, если соревнования проходят полностью в соответствии с правилами этой организации, — продолжил Бутов. — Речь идет о сертификации спортивной арены, правильном измерении, наличии допинг-контроля и т. д. Если говорить про Жуковский, где пройдет ближайший российский старт Ласицкене, то там арена сертифицирована по второму классу. Этим я еще занимался, там все в порядке».

Член совета IAAF напомнил, что когда на зимнем чемпионате России эта спортсменка прыгнула на 2.02, то ее результат не был засчитан IAAF как лучший в сезоне. «Нормативы и рекорды — это одна история, текущие результаты в сезоне — совершенно другая. Тогда Мария не была допущена до участия в международных стартах, и ее результаты учитывались отдельно для выполнения нормативов на международные соревнования. Но с получением Ласицкене нейтрального статуса все изменилось — сейчас она официально является обладателем лучшего результата сезона в мире», — подытожил Бутов.