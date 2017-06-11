Вера Ребрик может выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Ребрик в конце мая получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне пройдет 6 июля.

«До Кубка России в июле мы, скорее всего, съездим на этап Бриллиантовой лиги в Лозанне, а потом в Люцерн (11 июля). Если организаторы этапа в Лозанне созреют и решат, что им нужно участие Веры, мы туда поедем. Если нет, поедем в Люцерн, где ее ждут. Это будет ее, если не ошибаюсь, уже четвертое выступление на турнире в Люцерне. Вера получила от его организаторов очень особое приглашение, от которого не могла отказаться», — сказала Федюшина по телефону.