Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30045559/
11 июня 2017, 22:40 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Вера Ребрик может выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская копьеметательница Вера Ребрик может выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Валентина Федюшина.

Ребрик в конце мая получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне пройдет 6 июля.

«До Кубка России в июле мы, скорее всего, съездим на этап Бриллиантовой лиги в Лозанне, а потом в Люцерн (11 июля). Если организаторы этапа в Лозанне созреют и решат, что им нужно участие Веры, мы туда поедем. Если нет, поедем в Люцерн, где ее ждут. Это будет ее, если не ошибаюсь, уже четвертое выступление на турнире в Люцерне. Вера получила от его организаторов очень особое приглашение, от которого не могла отказаться», — сказала Федюшина по телефону.

«У Веры нет проблем с приглашениями на турниры из-за того, что она россиянка. Да и мы обращаемся к только тем организаторам турниров, которые очень лояльны и любят Веру. Мы, конечно, будем рады, если ее пригласят в Лозанну, но если к этому моменту еще и виза будет готова. Все же у жителей Крыма пока есть небольшие проблемы с получением виз. Вера подала все документы на визу, пока ждем», — добавила менеджер спортсменки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать