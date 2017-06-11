Тренер: Ласицкене по силам побить мировой рекорд в прыжках в высоту

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В воскресенье Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело, показав лучший результат сезона в мире — 2,04 м.

«Сегодня Мария показала потрясающий результат, она сильнейшая в мире. У Ласицкене с Геннадием Габреляном (личным тренером спортсменки — прим. ТАСС) очень оригинальный и новаторский подход к тренировочному процессу, они составили уникальный тандем. Я могу только поздравить Машу и Геннадия Гариковича, это супер, это очень здорово», — заявил Назаров.

«Мировой рекорд очень давно стоит (с 1987 года), были близки к нему и (Анна) Чичерова, и (Елена) Слесаренко. Я думаю, Маше по силам эта высота, но давайте не будем спешить, давайте не будем ничего загадывать. Она великая спортсменка, но самые большие победы у нее еще впереди. Будем ждать от нее высочайших результатов и пожелаем ей удачи и всего самого наилучшего», — резюмировал специалист.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла четвертый турнир подряд. Ранее россиянка одержала победы на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине и Риме, а также на международном турнире в Польше.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.