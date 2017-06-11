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11 июня 2017, 20:15 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Муллина заняла второе место в прыжках с шестом на турнире в Нидерландах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Ольга Муллина заняла второе место в соревнованиях в прыжках с шестом на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело.

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Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, со второй попытки взяла высоту 4,65 метра. Победитель соревнований американка Сэнди Моррис также преодолела высоту 4,65 метра, но с первой попытки. Обе спортсменки попытались прыгнуть выше 4,71 метров, но провалили все три попытки. Третьей стала венесуэльская спортсменка Робейлис Пейнандо (4,55).

Ранее на турнире в Хенгело другая российская легкоатлетка Мария Ласицкене, также выступающая под нейтральным флагом, одержала победу в прыжках в высоту, показав лучший результат сезона в мире (2,04).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее, после получения разрешения на выступления под нейтральным флагом, Муллина одержала победу на турнире в южнокорейском Пусане с результатом 4 метра 50 сантиметров.
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Новости Легкой атлетики

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Нидерландах

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Нидерландах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, взяла высоту 2 метра и продолжает выступление, тогда как соперницы уже завершили борьбу.
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11 июня

Россиянка Ласицкене показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

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