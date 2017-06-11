Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Нидерландах

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла четвертый турнир подряд. Ранее россиянка одержала победы на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине (с лучшим результатом сезона в мире — 2,03 м) и Риме, а также на международном турнире в Польше.