Коэ: Болт заставил любить легкую атлетику тех, кто ей не интересовался
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ, присутствовавший на соревнованиях Racers Grand Prix в Кингстоне, поделился мнением о карьере спринтера Усэйна Болта, который провел последний забег на Ямайке.
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«Когда, сидя в пабе, вы обсуждаете, кто является величайшим футболистом, вы не придете к общему мнению. Если ваша дискуссия будет касаться гольфа или тенниса, результат будет тем же. Но однозначно, что Болт — величайший спринтер в мире. Если вспомнить его рекорды, результаты Олимпийских игр, то я не уверен, что
В этот день я не хотел бы быть ни в одном другом месте на планете, только здесь. Говорю это не как президент IAAF, а как болельщик. Этот парень изменил наш вид спорта, он превратил в болельщиков легкой атлетики тех, кто никогда не любил её. И все комплименты, которые он получает сегодня, он заслужил, — приводит слова Коэ Reuters.
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