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https://sport.mail.ru/news/athletics/30044775/
11 июня 2017, 19:02 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Коэ: Болт заставил любить легкую атлетику тех, кто ей не интересовался

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ, присутствовавший на соревнованиях Racers Grand Prix в Кингстоне, поделился мнением о карьере спринтера Усэйна Болта, который провел последний забег на Ямайке.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) Себастьян <span class=error>Коэ</span> присутствовавший на соревнованиях Racers Grand <span class=error>Prix</span> в Кингстоне поделился мнением о карьере спринтера <span class=error>Усэйна</span> Болта который провел последний забег на Ямайке. Увеличить
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«Когда, сидя в пабе, вы обсуждаете, кто является величайшим футболистом, вы не придете к общему мнению. Если ваша дискуссия будет касаться гольфа или тенниса, результат будет тем же. Но однозначно, что Болт — величайший спринтер в мире. Если вспомнить его рекорды, результаты Олимпийских игр, то я не уверен, что когда-либо увижу подобное в своей жизни. Он оставляет огромное наследие. Но самое важное — это то, что благодаря ему нашим спортом заинтересовались люди, которые ранее не следили за легкой атлетикой.

В этот день я не хотел бы быть ни в одном другом месте на планете, только здесь. Говорю это не как президент IAAF, а как болельщик. Этот парень изменил наш вид спорта, он превратил в болельщиков легкой атлетики тех, кто никогда не любил её. И все комплименты, которые он получает сегодня, он заслужил, — приводит слова Коэ Reuters.
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Болт не будет пытаться обновить свои рекорды перед завершением карьеры

Болт не будет пытаться обновить свои рекорды перед завершением карьеры

ГАВАНА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт не будет пытаться обновить собственные мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в столице Ямайки Кингстоне в преддверии стартующего там в субботу легкоатлетического турнира Racers Grand Prix.
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