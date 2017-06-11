Ямайский спринтер Болт выиграл свой последний забег на родине

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Ранее Болт заявлял, что этот турнир станет для него последним выступлением на родине. Завершить профессиональную карьеру 30-летний спортсмен планирует после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет 5—13 августа .

Болт пробежал стометровку с результатом 10,03 секунды.

Ямаец является действующим рекордсменом мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).