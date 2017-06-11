Богословская: Я бы рекомендовала ИААФ разобраться в своих рядах
Чемпионка мира 1993 года в эстафете 4×100 метров, а ныне российский голос легкой атлетики Ольга Богословская считает, что ИААФ проявила слабость, передает RT.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила россиянам, выступающим под нейтральным флагом, демонстрировать на соревнованиях цвета национального триколора. Это решение возмутило российских спортсменов и чиновников.
«Я разговаривала с представителями ВФЛА. Они говорили, что имеют очень много вопросов к ИААФ, которые были заданы: «ВФЛА сейчас не допущена, а спортсменам выступать на чемпионате мира. Кто повезет атлетов? Могут ли туда поехать массажисты и сопровождающие лица? Во что будут одеты спортсмены?» Ответов на эти вопросы нет.
Я бы рекомендовала ИААФ разобраться в своих рядах. Не так давно Фрэнки Фредерикс возглавлял комиссию, которая проверяла нашу деятельность, а потом выяснилось, что он коррупционер. Неплохо было бы им у себя разобраться, а потом диктовать условия России.
Это проявление слабости. Они понимают, что не за горами то время, когда вся сборная будет реабилитирована, когда в правах будет восстановлено РУСАДА, а это сейчас ключевой момент, — сказала она.
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