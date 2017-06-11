Богословская: Я бы рекомендовала ИААФ разобраться в своих рядах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила россиянам, выступающим под нейтральным флагом, демонстрировать на соревнованиях цвета национального триколора. Это решение возмутило российских спортсменов и чиновников.

«Я разговаривала с представителями ВФЛА. Они говорили, что имеют очень много вопросов к ИААФ, которые были заданы: «ВФЛА сейчас не допущена, а спортсменам выступать на чемпионате мира. Кто повезет атлетов? Могут ли туда поехать массажисты и сопровождающие лица? Во что будут одеты спортсмены?» Ответов на эти вопросы нет.

Я бы рекомендовала ИААФ разобраться в своих рядах. Не так давно Фрэнки Фредерикс возглавлял комиссию, которая проверяла нашу деятельность, а потом выяснилось, что он коррупционер. Неплохо было бы им у себя разобраться, а потом диктовать условия России.

Это проявление слабости. Они понимают, что не за горами то время, когда вся сборная будет реабилитирована, когда в правах будет восстановлено РУСАДА, а это сейчас ключевой момент, — сказала она.