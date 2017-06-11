Российский прыгун с шестом Мудров стал четвертым на турнире в Польше

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Россиянин показал результат 5,40 м. Победителем соревнований стал бронзовый призер чемпионата мира — 2015 поляк Петр Лисек (5,70 м). Вторым стал грек Константинос Филиппидис (5,60), третьим — чемпион мира 2011 года поляк Павел Войцеховский (5,50).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова.