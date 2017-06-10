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10 июня 2017, 23:10 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Шкуренёв выиграл ЧР в десятиборье с лучшим результатом сезона в мире

Чемпион Европы 2015 года в помещении Илья Шкуренёв стал победителем чемпионата России по легкоатлетическим многоборьям, прошедшего в Смоленске, показав лучший результат сезона в мире.

По сумме десяти видов Шкуренёв набрал 8601 очко. Вторым стал Артём Лукьяненко (8130), третьим — Артём Макаренко (8112). Все призеры выполнили нормативы для попадания на чемпионат мира в Лондоне, составляющий 8100 очков.

В семиборье у женщин первенствовала Мария Громышева (5888). Серебро завоевала Мария Павлова (5782), бронзовым призером стала Маргарита Корнейчук (5641).
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Новости Легкой атлетики

Шкуренев выиграл ЧР по многоборьям в Смоленске с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпион Европы в помещении 2015 года Илья Шкуренев стал победителем чемпионата России по легкоатлетическим многоборьям, прошедшего в Смоленске, показав лучший результат сезона в мире, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.
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