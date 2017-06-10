Шкуренёв выиграл ЧР в десятиборье с лучшим результатом сезона в мире
Чемпион Европы 2015 года в помещении Илья Шкуренёв стал победителем чемпионата России по легкоатлетическим многоборьям, прошедшего в Смоленске, показав лучший результат сезона в мире.
По сумме десяти видов Шкуренёв набрал 8601 очко. Вторым стал Артём Лукьяненко (8130), третьим — Артём Макаренко (8112). Все призеры выполнили нормативы для попадания на чемпионат мира в Лондоне, составляющий 8100 очков.
В семиборье у женщин первенствовала Мария Громышева (5888). Серебро завоевала Мария Павлова (5782), бронзовым призером стала Маргарита Корнейчук (5641).
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