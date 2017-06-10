СМИ: ИААФ запретила россиянам выступать в форме цветов национального флага

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Газета.Ru» поговорила с экс-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Валентином Балахничевым, депутатом Госдумы Владимиром Крупенниковым и олимпийским чемпионом в прыжках в высоту Андреем Сильновым, чтобы узнать их мнения по резонансному вопросу.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила допущенным до выступлений на мировой арене под нейтральным флагом россиянам каким-либо образом демонстрировать в ходе соревнований цвета национального флага. Соответствующая информация появилась в СМИ.

Так, например, под запрет якобы попали даже раскрашенные в цвет российского флага ногти у спортсменок и бело-сине-красная резинка для волос.

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахичев, комментируя в интервью «Газете.Ru» возможный запрет на демонстрацию национальной символики, отметил, что ИААФ не сможет поставить вето на абсолютно все проявления патриотизма во внешнем виде.

«Во-первых, я не видел данного решения, вынесенного ИААФ — любой запрет должен приниматься на основании существующего порядка. Это может быть чье-то мнение — о нежелательности выступления российских спортсменов в триколоре.

Однако наложенный на россиян запрет ИААФ заключается в невозможности выступлений отечественных легкоатлетов под российским флагом. При этом флаг является юридическим понятием, это сочетание цветов, каждому цвету присвоен свой номер, а порядок и размеры флага определены законом нашей страны.

Таким образом, ношение флага и надписи «Российская Федерация» невозможно. Все остальное — от лукавого.

Кстати, когда мы создавали национальную форму, мы не использовали цвета триколора — мы использовали сочетание цветов, подобное нашему триколору, так как понимали, что использование флага в спортивной одежде не является корректным.

Поэтому если от нас в данном случае хотят требовать [внимательней относится к внешнему виду], пусть обратят внимание, что это не цвета российского флага, а соотношение цветов, напоминающих российский флаг.

Во-вторых, есть определенное понятие, имеющее отношение к спортивной форме и идентификации принадлежности данной спортивной формы к стране.

Это опять же — надпись «Россия» и российский флаг.

Претензии по всему остальному носят субъективный характер, превышают полномочия ИААФ и нарушают права спортсменов.

Почему легкоатлет не может носить форму того или другого цвета, носить, например, какую-то татуировку на лице, использовать макияж определенных цветов.

Так что считаю это достаточно надуманным. Все это становится уже смешным, неким фарсом — нельзя же бесконечно давить на национальную команду после принятых решений, усугубляя положение спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, — заявил он.

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов в свою очередь выразил мнение, что российский легкоатлетам не обязательно использовать в своей экипировке цвета триколора, так как болельщики и без этого знают, чей флаг отечественные спортсмены защищают.

«Изначально нам было поставлено одно условие — выступать в нейтральной форме. А данная ситуация….

Цитата Фактически же тут можно рассудить, что и дорожки имеют цвета российского флага — есть и красная, есть синяя….

Понятно, что такие условия — не всегда приятно, однако сейчас мы их вынуждены исполнять. И я думаю, что это будет кратковременная мера в отношении наших спортсменов.

В любом случае все болельщики, которые придут на соревнования, будут знать, что это российские легкоатлеты, что они выступают за свою страну, — сказал он «Газете.Ru».

В то же время многократный чемпион мира по армрестлингу, ныне депутат Государственной думы России Владимир Крупенников посетовал на то, что спорт в последнее время стал использоваться некоторыми лицами для решения своим политических целей.

«По-видимому, бред со стороны международных федераций продолжается.

Думаю, что решать, подчиняться или не подчиняться этим условиям, каждый спортсменом будет со своим тренером сам.

%Обидно, конечно, что спорт используют в каких-то своих политических целях — спорт все же должен объединять людей и быть вне политики в любом случае.

Есть ли у ИААФ более важные дела, чем слежка за внешним видом российских легкоатлетов? Думаю, что это, наверное, не первоочередная задача, —

признался Крупенников в разговоре с «Газетой.Ru».

Напомним, что ВФЛА была лишена лицензии в конце 2015 года вследствие масштабного допингового скандала, из-за которого все российские легкоатлеты (кроме Дарьи Клишиной, тренировавшейся за рубежом) не смогли выступить на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

Позднее ИААФ объявила о том, что «чистые» российские спортсмены могут быть допущены до международных соревнований под нейтральным флагом, однако на данный момент лишь 14 представителей России получили данное разрешение, тогда как большая часть кандидатов на выступления по соответствующим условиям пока что остается без допуска.

При этом сейчас нельзя точно сказать, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах — однако произойдет это, скорее всего, не раньше ноября текущего года.