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10 июня 2017, 21:45 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шкуренев выиграл ЧР по многоборьям в Смоленске с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпион Европы в помещении 2015 года Илья Шкуренев стал победителем чемпионата России по легкоатлетическим многоборьям, прошедшего в Смоленске, показав лучший результат сезона в мире, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.

Шкуренев по итогам десяти видов набрал 8601 очко, заняв первое место с лучшим показателем сезона в мире. Вторым стал Артем Лукьяненко (8130), третьим — Артем Макаренко — 8112. Все три призера выполнили нормативы для попадания на чемпионат мира в Лондоне, составляющий 8100 очков.

В соревнованиях в семиборье у женщин победила Мария Громышева (5888). Серебро завоевала Мария Павлова (5782), бронзу — Маргарита Корнейчук (5641).
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