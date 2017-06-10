Шкуренев выиграл ЧР по многоборьям в Смоленске с лучшим результатом сезона в мире

Шкуренев по итогам десяти видов набрал 8601 очко, заняв первое место с лучшим показателем сезона в мире. Вторым стал Артем Лукьяненко (8130), третьим — Артем Макаренко — 8112. Все три призера выполнили нормативы для попадания на чемпионат мира в Лондоне, составляющий 8100 очков.

В соревнованиях в семиборье у женщин победила Мария Громышева (5888). Серебро завоевала Мария Павлова (5782), бронзу — Маргарита Корнейчук (5641).