Крупорушников: Наметился положительный тренд в вопросе восстановления ВФЛА

Российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований после того, как IAAF дисквалифицировала ВФЛА в ноябре 2015 года, последовав рекомендации комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая обвинила Россию в систематических нарушениях антидопинговых правил. Ранее совет IAAF объявил, что ВФЛА не вернет себе членство в организации до того момента, пока не будет в полной мере восстановлена работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — то есть, не раньше ноября 2017 года. Ближайший визит рабочей группы IAAF в Москву на встречу с представителями ВФЛА намечен на 13 июня.

«Мы надеемся, что все заявленные лица примут участие во встрече, в том числе и министр спорта, и представители следственного комитета. Также рабочая группа попросила, чтобы присутствовал кто-то из проекта “Rocket Science” за чистый спорт. Мы вместе дадим реальную оценку, услышим, как видит это IAAF. Мне кажется, наметился положительный тренд, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся, что услышанные замечания мы постараемся устранить», — сказал Крупорушников.

«Но те формальные замечания, которые должна была сделать федерация, практически все выполнены. В последнем отчете рабочей группы из шести пунктов пять точно никаким образом не связаны с ВФЛА», — продолжил он.

Ранее IAAF допустила 15 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом. «Некоторые отказы вызывают недоумение. В первую очередь, по ветеранам. Но то, что будет еще определенное количество (допущенных), я уверен», — добавил Крупорушников.