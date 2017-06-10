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10 июня 2017, 20:07 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Елена Лашманова выиграла чемпионат России — 2017 по спортивной ходьбе

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница Олимпийских игр 2012 года и московского чемпионата мира — 2013 Елена Лашманова заняла первое место на чемпионате России по спортивной ходьбе, который в субботу завершился в Чебоксарах.

Второе место заняла Екатерина Медведева третье — Мария Пономарева. Увеличить
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Лашманова преодолела дистанцию 20 км за 1 час 27 минут и 43 секунды. Второе место заняла Екатерина Медведева (1:27.52), третье — Мария Пономарева (1:28.00). Все спортсменки представляют Мордовию, Пономарева также выступает за Удмуртию.

Ранее были разыграны медали у мужчин в ходьбе на 50 и 20 км. В первом заходе победу праздновал Дементий Чепарев, во втором — Сергей Бакулин.
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Бакулин победил на дистанции 20 км на ЧР по спортивной ходьбе в Чебоксарах

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сергей Бакулин стал победителем чемпионата России по спортивной ходьбе, проходящего в Чебоксарах, на дистанции 20 км, сообщили агентству «Р-Спорт» в оргкомитете соревнований.
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