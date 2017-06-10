К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лашманова преодолела дистанцию 20 км за 1 час 27 минут и 43 секунды. Второе место заняла Екатерина Медведева (1:27.52), третье — Мария Пономарева (1:28.00). Все спортсменки представляют Мордовию, Пономарева также выступает за Удмуртию.

Ранее были разыграны медали у мужчин в ходьбе на 50 и 20 км. В первом заходе победу праздновал Дементий Чепарев, во втором — Сергей Бакулин.