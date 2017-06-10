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10 июня 2017, 19:57 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Олимпийский чемпион Иван Ухов выиграл на втором этапе Гран-при ВФЛА в Ерино

ЕРИНО (Московская область), 10 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов стал победителем второго этапа Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в подмосковном Ерино.

Ухов поднялся на высшую ступень пьедестала с результатом 2,32 м, вторым стал Данил Лысенко (2,30 м), третьим — Илья Иванюк (2,23 м).

Чемпион мира 2014 года в тройном прыжке в помещении Люкман Адамс выиграл в Ерино с результатом 16,54 м. Вторым в этой дисциплине стал Артем Примак (16,52 м), третьим — Дмитрий Чижиков (16,36 м).

Летний Гран-при ВФЛА состоит из шести этапов. Первый прошел в конце мая в Сочи в рамках командного чемпионата России. Финал серии будет совмещен с Кубком России 14—15 июля в Ерино. Третий этап состоится 16 июня в Жуковском.
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