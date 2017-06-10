Олимпийский чемпион Иван Ухов выиграл на втором этапе Гран-при ВФЛА в Ерино
ЕРИНО (Московская область), 10 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов стал победителем второго этапа Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в подмосковном Ерино.
Ухов поднялся на высшую ступень пьедестала с результатом 2,32 м, вторым стал Данил Лысенко (2,30 м), третьим — Илья Иванюк (2,23 м).
Чемпион мира 2014 года в тройном прыжке в помещении Люкман Адамс выиграл в Ерино с результатом 16,54 м. Вторым в этой дисциплине стал Артем Примак (16,52 м), третьим — Дмитрий Чижиков (16,36 м).
Летний
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