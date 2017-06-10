Легкая атлетика. Белоруска Ольга Мазуренок заняла второе место на Кубке Европы в беге на 10000 метров в Минске
Белоруска Ольга Мазуренок заняла второе место на Кубке Европы в беге на 10000 метров в Минске. Победу в женском финале «А» одержала Сара Морейра из Португалии, тройку замкнула турчанка Эсма Айдемир.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кубок Европы. 10000 м. Женщины
1. Сара Морейра (Португалия) 32.03,57
2. Ольга МАЗУРЕНОК (Беларусь) 32.13,73
3. Эсма Айдемир (Турция) 32.41,03
В женском командном зачете равных не было сборной Беларуси. Второе место заняла команда Португалии, третье — сборная Украины.
1. БЕЛАРУСЬ 1:37.57,32
2. Португалия 1:39.42,84
3. Украина 1:41.25,0
В мужском командном зачете белорусская сборная расположилась на пятой позиции.
1. Испания 1:25.55,26
2. Италия 1:27.36,52
3. Украина 1:29.03,26…
5. БЕЛАРУСЬ 1:30.30,64.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter