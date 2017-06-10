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10 июня 2017, 19:53 | Летние: Легкая атлетика | «Прессбол»

Легкая атлетика. Белоруска Ольга Мазуренок заняла второе место на Кубке Европы в беге на 10000 метров в Минске

Белоруска Ольга Мазуренок заняла второе место на Кубке Европы в беге на 10000 метров в Минске. Победу в женском финале «А» одержала Сара Морейра из Португалии, тройку замкнула турчанка Эсма Айдемир.

Белоруска Ольга <span class=error>Мазуренок</span> заняла второе место на Кубке Европы в беге на 10000 метров в Минске. Победу в женском финале А одержала <span class=error>Сара</span> <span class=error>Морейра</span> из Португалии тройку замкнула турчанка <span class=error>Эсма</span> Айдемир. Увеличить
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Кубок Европы. 10000 м. Женщины
1. Сара Морейра (Португалия) 32.03,57
2. Ольга МАЗУРЕНОК (Беларусь) 32.13,73
3. Эсма Айдемир (Турция) 32.41,03

В женском командном зачете равных не было сборной Беларуси. Второе место заняла команда Португалии, третье — сборная Украины.

1. БЕЛАРУСЬ 1:37.57,32
2. Португалия 1:39.42,84
3. Украина 1:41.25,0

В мужском командном зачете белорусская сборная расположилась на пятой позиции.

1. Испания 1:25.55,26
2. Италия 1:27.36,52
3. Украина 1:29.03,26…
5. БЕЛАРУСЬ 1:30.30,64.

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