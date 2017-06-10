Прыгун в длину Меньков выполнил норматив ЧМ, победив на этапе Гран-при ВФЛА в Ерино

Второй этап Гран-при проходит в субботу в подмосковном Ерино. Меньков, для которого этот старт стал первым после долгого простоя из-за травмы, выиграл соревнования в прыжках в длину с результатом 8,19 м, выполнив норматив к ЧМ-2017 (8,15 м). Вторым стал Павел Шалин (7,85), третьим — Сергей Полянский (7,75).

В прыжках в длину среди женщин первенствовала Анна Мисоченко (6,54 м), вторая — Марина Бучельникова (6,52 м), третья — Светлана Бирюкова (6,43).

Валерий Иордан выиграл соревнования в мужском копье с результатом 80,41 м. Вторым стал Дмитрий Тарабин 79,2 м, третьим — Егор Николаев — 72,6 м.

Сезон летнего Гран-при ВФЛА состоит из шести этапов. Первый прошел в конце мая в Сочи в рамках командного чемпионата России. Финал серии будет совмещен с Кубком России 14—15 июля в Ерино. Третий этап состоится 16 июня в Жуковском.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа. Российские легкоатлеты, получившие допуски от IAAF, могут выступить на турнире только под нейтральным флагом.