Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30039684/
10 июня 2017, 18:56 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прыгун в длину Меньков выполнил норматив ЧМ, победив на этапе Гран-при ВФЛА в Ерино

ЕРИНО (Московская область), 10 июн — Р-Спорт. Чемпион мира 2013 года по прыжкам в длину россиянин Александр Меньков, ставший победителем второго этапа Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), выполнил норматив к чемпионату мира.

Второй этап Гран-при проходит в субботу в подмосковном Ерино. Меньков, для которого этот старт стал первым после долгого простоя из-за травмы, выиграл соревнования в прыжках в длину с результатом 8,19 м, выполнив норматив к ЧМ-2017 (8,15 м). Вторым стал Павел Шалин (7,85), третьим — Сергей Полянский (7,75).

В прыжках в длину среди женщин первенствовала Анна Мисоченко (6,54 м), вторая — Марина Бучельникова (6,52 м), третья — Светлана Бирюкова (6,43).

Валерий Иордан выиграл соревнования в мужском копье с результатом 80,41 м. Вторым стал Дмитрий Тарабин 79,2 м, третьим — Егор Николаев — 72,6 м.

Сезон летнего Гран-при ВФЛА состоит из шести этапов. Первый прошел в конце мая в Сочи в рамках командного чемпионата России. Финал серии будет совмещен с Кубком России 14—15 июля в Ерино. Третий этап состоится 16 июня в Жуковском.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа. Российские легкоатлеты, получившие допуски от IAAF, могут выступить на турнире только под нейтральным флагом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Школина победила в прыжках в высоту на этапе Гран-при ВФЛА в Ерино

ЕРИНО (Московская область), 10 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионка мира 2013 года в прыжках высоту Светлана Школина победила на втором этапе Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать