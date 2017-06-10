Прыгун в длину Меньков выполнил норматив ЧМ, победив на этапе Гран-при ВФЛА в Ерино
ЕРИНО (Московская область), 10 июн —
Р-Спорт. Чемпион мира 2013 года по прыжкам в длину россиянин Александр Меньков, ставший победителем второго этапа Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), выполнил норматив к чемпионату мира.
Второй этап
В прыжках в длину среди женщин первенствовала Анна Мисоченко (6,54 м), вторая — Марина Бучельникова (6,52 м), третья — Светлана Бирюкова (6,43).
Валерий Иордан выиграл соревнования в мужском копье с результатом 80,41 м. Вторым стал Дмитрий Тарабин 79,2 м, третьим — Егор Николаев — 72,6 м.
Сезон летнего
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа. Российские легкоатлеты, получившие допуски от IAAF, могут выступить на турнире только под нейтральным флагом.
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