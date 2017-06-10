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10 июня 2017, 18:15 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Бакулин победил на дистанции 20 км на ЧР по спортивной ходьбе в Чебоксарах

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сергей Бакулин стал победителем чемпионата России по спортивной ходьбе, проходящего в Чебоксарах, на дистанции 20 км, сообщили агентству «Р-Спорт» в оргкомитете соревнований.

Бакулин, ранее отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, из-за которой лишился звания чемпиона мира-2011, в субботу победил с результатом 1 час 20 минут 38 секунд.

Второе место занял Василий Мизинов (1.21,48), третьим стал Петр Богатырев (1.22,05).

В субботу вечером в рамках чемпионата России будут проведены женские соревнования на 20 км.
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