Бакулин победил на дистанции 20 км на ЧР по спортивной ходьбе в Чебоксарах
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сергей Бакулин стал победителем чемпионата России по спортивной ходьбе, проходящего в Чебоксарах, на дистанции 20 км, сообщили агентству «Р-Спорт» в оргкомитете соревнований.
Бакулин, ранее отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил,
Второе место занял Василий Мизинов (1.21,48), третьим стал Петр Богатырев (1.22,05).
В субботу вечером в рамках чемпионата России будут проведены женские соревнования на 20 км.
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