Школина победила в прыжках в высоту на этапе Гран-при ВФЛА в Ерино

Соревнования проходят в субботу в подмосковном Ерино. Школина преодолела планку на высоте 1,91 метра, второе место заняла Наталья Аксенова (1,88), третье — Кристина Королева (1,84).

В толкании ядра среди женщин первой стала Алена Бугакова (17,92 метра), второй — Евгения Соловьева (17,63), третьей — Ирина Тарасова (17,45). В метании копья среди женщин первенствовала Мария Сафонова (56,66 метра), второй результата показала Екатерина Старыгина (51,51), третий — Светлана Печникова (50,28).

В беге на 400 метров с барьерами среди женщин победила Валерия Храмова (56,53 секунды), второй стала Елена Зуйкевич (59,01), третьей — Александра Лузина (1,01 минуты).

В беге на 800 метров у мужчин победу одержал Антон Козлов (1.51,79 минуты), второй место занял Андрей Белоконь (1.51,82), третье — Сергей Корнилов (1.54,01). В этой же дисциплине у женщин первенствовала Екатерина Купина (2.02,7), второй стала Светлана Улога (2.03,84), третьей — Елена Котульская (2.04,09).