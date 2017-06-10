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10 июня 2017, 16:47 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Около 2 тысяч человек приняли участие в забеге на ВПП ростовского аэропорта Платов

По взлетно-посадочной полосе аэропорта, строящегося к ЧМ-2018, пробежали представители 87 городов из 32 регионов России.

По <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосе аэропорта строящегося к ЧМ-2018 пробежали представители 87 городов из 32 регионов России. Увеличить
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Почти 2 тысячи человек из 32 регионов России приняли участие в забеге на взлетно-посадочной полосе (ВПП) строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года ростовского аэропорта Платов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе губернатора Ростовской области.

«Всего на забег вышли почти 2 тыс. человек — жители 87 городов из 32 регионов страны. Всех гостей праздника ждало необычное зрелище — водная арка из пожарных брандспойтов. Это многолетняя традиция в гражданской авиации: так принято встречать первый прилетевший лайнер или новую авиакомпанию. Каждый желающий смог на себе испытать эффект водного салюта, пробежав под аркой», — отметили в пресс-службе.

Перед массовым стартом для спортсменов состоялась разминка с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе и послом чемпионата мира по футболу Вартаресом Самургашевым. Он и дал старт соревнованиям. Спортсменам и любителям предлагали выбрать из трех разных дистанций — 2,1 км, 3,6 км и 21 км. Последняя дистанция была предназначена только для людей с подготовкой, у которых уже есть опыт участия в марафонах.

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы «Воздушный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010−2020 гг.)» и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.
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