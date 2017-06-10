Около 2 тысяч человек приняли участие в забеге на ВПП ростовского аэропорта Платов
По
взлетно-посадочной полосе аэропорта, строящегося к ЧМ-2018, пробежали представители 87 городов из 32 регионов России.
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«Всего на забег вышли почти 2 тыс. человек — жители 87 городов из 32 регионов страны. Всех гостей праздника ждало необычное зрелище — водная арка из пожарных брандспойтов. Это многолетняя традиция в гражданской авиации: так принято встречать первый прилетевший лайнер или новую авиакомпанию. Каждый желающий смог на себе испытать эффект водного салюта, пробежав под аркой», — отметили в
Перед массовым стартом для спортсменов состоялась разминка с олимпийским чемпионом по
Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области в 30 км севернее
Проект реализуется на основе
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