Журова: IAAF демонстрирует русофобские настроения высочайшего уровня
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) запретить россиянам, выступающим под нейтральным флагом, демонстрировать на соревнованиях цвета национального триколора.
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Видимо, что-то случилось...
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«У меня очень много вопросов к западной демократии — это же вообще абсурд, нарушение Олимпийской хартии, где написано, что никакой дискриминации быть не должно. И после этого нас ещё обвиняют в расизме, когда мы в шутку надеваем на карнавал костюмы негров? Такие действия не пойдут на пользу мировой общественности, потому что это даже не двойные стандарты, а отсутствие демократии. Наши спортсмены ведь не фашистскую свастику надевают. Это просто русофобские настроения высочайшего уровня, людям уже
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