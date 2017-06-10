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10 июня 2017, 0:53 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Журова: IAAF демонстрирует русофобские настроения высочайшего уровня

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) запретить россиянам, выступающим под нейтральным флагом, демонстрировать на соревнованиях цвета национального триколора.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту первый заместитель председателя комитета <span class=error>Госдумы</span> по международным делам Светлана <span class=error>Журова</span> прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) запретить россиянам выступающим под нейтральным флагом демонстрировать на соревнованиях цвета национального <span class=error>триколора</span>. Увеличить
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«У меня очень много вопросов к западной демократии — это же вообще абсурд, нарушение Олимпийской хартии, где написано, что никакой дискриминации быть не должно. И после этого нас ещё обвиняют в расизме, когда мы в шутку надеваем на карнавал костюмы негров? Такие действия не пойдут на пользу мировой общественности, потому что это даже не двойные стандарты, а отсутствие демократии. Наши спортсмены ведь не фашистскую свастику надевают. Это просто русофобские настроения высочайшего уровня, людям уже что-то такое внушили, что они, видя у российских спортсменок ногти с триколором, считают, что этими ногтями девушки будут нажимать “красную кнопку”. Тогда просто попрощайтесь с нами, скажите, что не воспринимаете нас ни в каком виде», — сказала Журова в интервью RT.
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Конева: Какие ещё запреты IAAF придумает для россиян?

Конева: Какие ещё запреты IAAF придумает для россиян?

Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) запретить россиянам, выступающим под нейтральным флагом, демонстрировать на соревнованиях цвета национального триколора.
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