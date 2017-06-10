Журова: IAAF демонстрирует русофобские настроения высочайшего уровня

«У меня очень много вопросов к западной демократии — это же вообще абсурд, нарушение Олимпийской хартии, где написано, что никакой дискриминации быть не должно. И после этого нас ещё обвиняют в расизме, когда мы в шутку надеваем на карнавал костюмы негров? Такие действия не пойдут на пользу мировой общественности, потому что это даже не двойные стандарты, а отсутствие демократии. Наши спортсмены ведь не фашистскую свастику надевают. Это просто русофобские настроения высочайшего уровня, людям уже что-то такое внушили, что они, видя у российских спортсменок ногти с триколором, считают, что этими ногтями девушки будут нажимать “красную кнопку”. Тогда просто попрощайтесь с нами, скажите, что не воспринимаете нас ни в каком виде», — сказала Журова в интервью RT.