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10 июня 2017, 0:51 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Конева: Какие ещё запреты IAAF придумает для россиян?

Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) запретить россиянам, выступающим под нейтральным флагом, демонстрировать на соревнованиях цвета национального триколора.

Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина <span class=error>Конева</span> прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) запретить россиянам выступающим под нейтральным флагом демонстрировать на соревнованиях цвета национального <span class=error>триколора</span>. Увеличить
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«Все эти годы мы отстаивали честь Российской Федерации. Мы гордимся своей страной. Почему мы не имеем права носить одежду с цветами национального флага, когда это делают все остальные? Я считаю, что это неправильно. Отечественных спортсменов в последнее время ущемляют часто. Мы уже два года не принимаем участия в международных соревнованиях, но при этом выполняем все требования, предписываемые IAAF, постоянно сдаём допинг-пробы, находимся на связи с офицерами ВАДА. А теперь в IAAF взялись за атрибутику. Чего нам ожидать в ближайшем будущем, что ещё нельзя будет делать? Я считаю, что это несправедливо и неправильно. Резинки для волос надевали, красили ногти, одежда с надписью была всегда. Это логично, мы ведь не нарушали никаких запретов, а теперь нам предлагают всё перечеркнуть… Видимо, отныне мы будем следовать и этим правилам», — сказала Конева в интервью RT.
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