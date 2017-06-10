Конева: Какие ещё запреты IAAF придумает для россиян?
Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) запретить россиянам, выступающим под нейтральным флагом, демонстрировать на соревнованиях цвета национального триколора.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Все эти годы мы отстаивали честь Российской Федерации. Мы гордимся своей страной. Почему мы не имеем права носить одежду с цветами национального флага, когда это делают все остальные? Я считаю, что это неправильно. Отечественных спортсменов в последнее время ущемляют часто. Мы уже два года не принимаем участия в международных соревнованиях, но при этом выполняем все требования, предписываемые IAAF, постоянно сдаём
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter