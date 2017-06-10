Конева: Какие ещё запреты IAAF придумает для россиян?

«Все эти годы мы отстаивали честь Российской Федерации. Мы гордимся своей страной. Почему мы не имеем права носить одежду с цветами национального флага, когда это делают все остальные? Я считаю, что это неправильно. Отечественных спортсменов в последнее время ущемляют часто. Мы уже два года не принимаем участия в международных соревнованиях, но при этом выполняем все требования, предписываемые IAAF, постоянно сдаём допинг-пробы, находимся на связи с офицерами ВАДА. А теперь в IAAF взялись за атрибутику. Чего нам ожидать в ближайшем будущем, что ещё нельзя будет делать? Я считаю, что это несправедливо и неправильно. Резинки для волос надевали, красили ногти, одежда с надписью была всегда. Это логично, мы ведь не нарушали никаких запретов, а теперь нам предлагают всё перечеркнуть… Видимо, отныне мы будем следовать и этим правилам», — сказала Конева в интервью RT.