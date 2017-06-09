Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30031724/
9 июня 2017, 16:15 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Копьеметательница Ребрик начнет международный сезон 11 июля стартом в Люцерне

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская копьеметательница Вера Ребрик, получившая в конце мая от Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) разрешение на участие в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе, выступит 11 июля в Швейцарии на турнире в Люцерне, который станет для нее первым международным стартом после длительного перерыва. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов.

Перед мировым первенством которое пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа Ребрик также планирует выступить на Кубке России (16 июля) и чемпионате страны (<nobr>28—29 июля</nobr>) Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вера сейчас восстанавливается после травмы и в июне не будет выступать на соревнованиях, — заметил Литвинов. — Первым стартом для нее будет турнир в Люцерне, который пройдет 11 июля. Она уже получила приглашение от организаторов. Сейчас Вера занимается оформлением шенгенской визы, думаю, что никаких проблем у нее не возникнет».

«Мы только недавно получили разрешение от IAAF и сейчас перестраиваем весь тренировочный процесс, — продолжил тренер. — Вере важно выйти на пик формы к августовскому чемпионату мира, где она намерена показать высокий результат».

Перед мировым первенством, которое пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа, Ребрик также планирует выступить на Кубке России (16 июля) и чемпионате страны (28—29 июля). Оба турнира пройдут в подмосковном Жуковском.

Воспитанница крымской школы легкой атлетики Ребрик в середине мая на турнире «Богатырь» в Адлере сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами IAAF. Спортсменка, выступающая сейчас за Чувашию и Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Ухов выступит на турнире в подмосковном Ерино

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Ухов выступит на турнире в подмосковном Ерино

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов выступит на втором этапе летнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который состоится 10 июня в подмосковном Ерино. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

Мутко пожелал Слуцкому подтвердить в Англии реноме российской тренерской школы

"Майами", "Бруклин" и "Сакраменто" проявляют интерес к игроку ЦСКА Теодосичу

ФК "Рубин" объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды