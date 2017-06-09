Копьеметательница Ребрик начнет международный сезон 11 июля стартом в Люцерне

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«Вера сейчас восстанавливается после травмы и в июне не будет выступать на соревнованиях, — заметил Литвинов. — Первым стартом для нее будет турнир в Люцерне, который пройдет 11 июля. Она уже получила приглашение от организаторов. Сейчас Вера занимается оформлением шенгенской визы, думаю, что никаких проблем у нее не возникнет».

«Мы только недавно получили разрешение от IAAF и сейчас перестраиваем весь тренировочный процесс, — продолжил тренер. — Вере важно выйти на пик формы к августовскому чемпионату мира, где она намерена показать высокий результат».

Перед мировым первенством, которое пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа, Ребрик также планирует выступить на Кубке России (16 июля) и чемпионате страны ( 28—29 июля ). Оба турнира пройдут в подмосковном Жуковском.

Воспитанница крымской школы легкой атлетики Ребрик в середине мая на турнире «Богатырь» в Адлере сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами IAAF. Спортсменка, выступающая сейчас за Чувашию и Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.