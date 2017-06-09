Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Ухов выступит на турнире в подмосковном Ерино

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Летний легкоатлетический тур организован ВФЛА с целью предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам. В 2017 году летний легкоатлетический тур состоит из 6 этапов и финала. Первый этап проходил в конце мая в Сочи в рамках командного чемпионата России.

«Это очень важный турнир для наших спортсменов, которым необходимо получить соревновательную практику, — считает Борзаковский. — Те, кто пока не получил от ИААФ одобрения на поданные индивидуальные заявки, могут здесь соревноваться и наращивать свою форму. Мы ждем в субботу на стадионе болельщиков, чтобы те поддержали нашу команду».

Как сообщил главный тренер, в турнире в Ерино примут участие много ведущих отечественных спортсменов. «Планируют выступить в субботу олимпийский чемпион Иван Ухов, чемпионы мира 2013 года Светлана Школина (прыжки в высоту) и Александр Меньков (прыжки в длину), — продолжил Борзаковский. — Для победителя зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Люка Адамса этот турнир станет первым стартом летнего сезона».

По словам тренера, в спринте выступят Екатерина Ренжина и Кристина Сивкова, получившая в феврале от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В стартовых протоколах также значатся Данил Лысенко, Наталья Аксенова и Кристина Королева (все — высота); Анна Мисоченко, Елена Соколова, Артем Примак и Сергей Полянский (все — длина); Алексей Федоров, Дмитрий Сорокин и Дмитрий Чижиков (все — тройной прыжок).

В соревнованиях метателей выступят Дмитрий Тарабин и Валерий Йордан (все — копье), Виктор Бутенко (диск), Максим Афонин, Евгения Соловьева и Ирина Тарасова (все — ядро).