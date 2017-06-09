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9 июня 2017, 16:05 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Ухов выступит на турнире в подмосковном Ерино

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов выступит на втором этапе летнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который состоится 10 июня в подмосковном Ерино. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.

Летний легкоатлетический тур организован ВФЛА с целью предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам. Увеличить
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Летний легкоатлетический тур организован ВФЛА с целью предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам. В 2017 году летний легкоатлетический тур состоит из 6 этапов и финала. Первый этап проходил в конце мая в Сочи в рамках командного чемпионата России.

«Это очень важный турнир для наших спортсменов, которым необходимо получить соревновательную практику, — считает Борзаковский. — Те, кто пока не получил от ИААФ одобрения на поданные индивидуальные заявки, могут здесь соревноваться и наращивать свою форму. Мы ждем в субботу на стадионе болельщиков, чтобы те поддержали нашу команду».

Как сообщил главный тренер, в турнире в Ерино примут участие много ведущих отечественных спортсменов. «Планируют выступить в субботу олимпийский чемпион Иван Ухов, чемпионы мира 2013 года Светлана Школина (прыжки в высоту) и Александр Меньков (прыжки в длину), — продолжил Борзаковский. — Для победителя зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Люка Адамса этот турнир станет первым стартом летнего сезона».

По словам тренера, в спринте выступят Екатерина Ренжина и Кристина Сивкова, получившая в феврале от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В стартовых протоколах также значатся Данил Лысенко, Наталья Аксенова и Кристина Королева (все — высота); Анна Мисоченко, Елена Соколова, Артем Примак и Сергей Полянский (все — длина); Алексей Федоров, Дмитрий Сорокин и Дмитрий Чижиков (все — тройной прыжок).

В соревнованиях метателей выступят Дмитрий Тарабин и Валерий Йордан (все — копье), Виктор Бутенко (диск), Максим Афонин, Евгения Соловьева и Ирина Тарасова (все — ядро).
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Копьеметательница Ребрик начнет международный сезон 11 июля стартом в Люцерне

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская копьеметательница Вера Ребрик, получившая в конце мая от Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) разрешение на участие в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе, выступит 11 июля в Швейцарии на турнире в Люцерне, который станет для нее первым международным стартом после длительного перерыва. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов.
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