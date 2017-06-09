Легкоатлет Шубенков выступит на трех турнирах до чемпионата мира

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Шубенков в четверг занял третье место, показав результат 13,21 секунды. Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13).

«Пройдем еще три старта и после начнем готовиться непосредственно к чемпионату мира. Это будут соревнования в Стокгольме, Париже и в прекрасном венгерском городе с любимым русскому уху названием Секешфехервар», — сказал Шубенков.

Старты в Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля) состоятся в рамках «Бриллиантовой лиги», в то время как в Венгрии пройдет «Мемориал Иштвана Гюлая» (4 июля).

Шубенков заявил, что намерен отобраться в финал «Бриллиантовой лиги». Он считает, что для этого ему должно хватить запланированных стартов.