Легкоатлет Шубенков выступит на трех турнирах до чемпионата мира
РИМ, 9 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков окончательно определился с планом подготовки к августовскому чемпионату мира — до его начала он выступит на трех соревнованиях, последнее из которых пройдет 4 июля. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после выступления на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.
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Шубенков в четверг занял третье место, показав результат 13,21 секунды. Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13).
«Пройдем еще три старта и после начнем готовиться непосредственно к чемпионату мира. Это будут соревнования в Стокгольме, Париже и в прекрасном венгерском городе с любимым русскому уху названием Секешфехервар», — сказал Шубенков.
Старты в Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля) состоятся в рамках «Бриллиантовой лиги», в то время как в Венгрии пройдет «Мемориал Иштвана Гюлая» (4 июля).
Шубенков заявил, что намерен отобраться в финал «Бриллиантовой лиги». Он считает, что для этого ему должно хватить запланированных стартов.
Легкоатлет открыл сезон 13 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае и занял пятое место с результатом 13,35 секунды. Турнир в американском Юджине, который проходил
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