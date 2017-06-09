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9 июня 2017, 12:45 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлет Шубенков выступит на трех турнирах до чемпионата мира

РИМ, 9 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков окончательно определился с планом подготовки к августовскому чемпионату мира — до его начала он выступит на трех соревнованиях, последнее из которых пройдет 4 июля. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после выступления на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.

В четверг россиянин занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги показав результат 1321 секунды. Увеличить
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Шубенков в четверг занял третье место, показав результат 13,21 секунды. Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13).

«Пройдем еще три старта и после начнем готовиться непосредственно к чемпионату мира. Это будут соревнования в Стокгольме, Париже и в прекрасном венгерском городе с любимым русскому уху названием Секешфехервар», — сказал Шубенков.

Старты в Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля) состоятся в рамках «Бриллиантовой лиги», в то время как в Венгрии пройдет «Мемориал Иштвана Гюлая» (4 июля).

Шубенков заявил, что намерен отобраться в финал «Бриллиантовой лиги». Он считает, что для этого ему должно хватить запланированных стартов.

Легкоатлет открыл сезон 13 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае и занял пятое место с результатом 13,35 секунды. Турнир в американском Юджине, который проходил 26—27 мая, россиянин был вынужден пропустить из-за проблем с получением визы. Чемпионат мира в британской столице пройдет с 4 по 13 августа.
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