Борзаковский: Россияне должны выступать без триколора, иначе будут санкции от IAAF

Ранее IAAF допустила 15 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом. В четверг на этапе Бриллиантовой лиги Мария Ласицкене победила в соревнованиях в прыжках в высоту, Сергей Шубенков в беге на 110 м с барьерами занял третье место, а Анжелика Сидорова в прыжках с шестом — четвертое.

«Это указание IAAF (выступать без российского триколора на форме), мы не можем ему препятствовать. Иначе будут наложены очередные санкции на федерацию вплоть до временной дисквалификации. Ребятам приходится поэтому (соблюдать указание IAAF)», — сказал Борзаковский в телефонном разговоре.

По словам главного тренера сборной России, «прецедентов по использованию российского триколора как таковых не было».

«Конечно, есть много недовольных, так как мы выступаем как нейтральные спортсмены, а не как спортсмены под российским флагом. Все представители российского спорта и не только — сторонники того, чтобы ребята выступали на международной арене именно под российским флагом. Но в связи со сложившейся ситуацией их можно понять. Век спортсмена недолгий. Как правило, выступают до пяти лет или больше. Ребятам нужно реализовывать себя», — сказал Борзаковский.

«Когда они выезжают на международный старт, все прекрасно знают, что они спортсмены из России, несмотря на статус нейтральных. Они в любом случае представляют свою страну, и мир об этом знает. Надеюсь, что в ближайшее время все это нормализуется, и ребята смогут выступать под своим триколором», — добавил собеседник агентства.