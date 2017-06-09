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9 июня 2017, 12:23 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ласицкене готова купить своему тренеру аккредитацию на ЧМ по легкой атлетике

РИМ, 9 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) готова купить своему тренеру Геннадию Габриляну аккредитацию на чемпионат мира в Лондоне, если такой документ ему не выдаст Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом спортсменка рассказала ТАСС, отметив, что покупка аккредитации на турнир является легальной.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом спортсменка выиграла три турнира подряд. Увеличить
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IAAF пока допустила к участию в соревнованиях 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Ласицкене. Выступать россияне могут только под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF все еще приостановлено. При этом вопрос выдачи аккредитаций тренерам спортсменов на чемпионат мира остается открытым.

«Мой менеджер уже занимается вопросами, связанными с подготовкой к чемпионату мира, рассылает письма с вопросами, которых очень много и которые нужно решать уже сейчас, иначе будет поздно. Если будет проблема с аккредитацией тренерам, то мы готовы купить их», — сказала Ласицкене.

«Да, это все легко делается! — заверила спортсменка. — Об этом просто почему-то мало кто знает, поскольку не заходит на официальный сайт. Это можно сделать абсолютно легально, достаточно предъявить документы, подтверждающие, что он является тренером. Мы пойдем на все, потому что тренер должен быть в Лондоне. Геннадий Гарикович своими глазами должен наблюдать за тем, как я выступаю».

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла три турнира подряд. Россиянка одержала победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 метра. В четверг она одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (2 метра).

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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РИМ, 9 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков окончательно определился с планом подготовки к августовскому чемпионату мира — до его начала он выступит на трех соревнованиях, последнее из которых пройдет 4 июля. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после выступления на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.
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