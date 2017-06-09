Ласицкене готова купить своему тренеру аккредитацию на ЧМ по легкой атлетике
РИМ, 9 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) готова купить своему тренеру Геннадию Габриляну аккредитацию на чемпионат мира в Лондоне, если такой документ ему не выдаст Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом спортсменка рассказала ТАСС, отметив, что покупка аккредитации на турнир является легальной.
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IAAF пока допустила к участию в соревнованиях 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Ласицкене. Выступать россияне могут только под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF все еще приостановлено. При этом вопрос выдачи аккредитаций тренерам спортсменов на чемпионат мира остается открытым.
«Мой менеджер уже занимается вопросами, связанными с подготовкой к чемпионату мира, рассылает письма с вопросами, которых очень много и которые нужно решать уже сейчас, иначе будет поздно. Если будет проблема с аккредитацией тренерам, то мы готовы купить их», — сказала Ласицкене.
«Да, это все легко делается! — заверила спортсменка. — Об этом просто
После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла три турнира подряд. Россиянка одержала победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 метра. В четверг она одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (2 метра).
Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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