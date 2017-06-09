Российская прыгунья в высоту Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Ласицкене является лидером сезона Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту. Россиянка, выступающая на международных соревнованиях как нейтральный спортсмен, одержала победы на этапах в американском Юджине и Риме. Этап в Монако пройдет 21 июля.

«Организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Монако подтвердили участие Марии в соревнованиях», — сказала Назарова по телефону.

Прыжки в высоту представлены в нынешнем сезоне на шести этапах: помимо Юджина, Рима и Монако, это Стокгольм (18 июня), Лозанна (6 июля) и Лондон (9 июля). Финал в женских прыжках в высоту пройдет 1 сентября в Брюсселе. Ранее Назарова сообщила «Р-Спорт», что организаторы этапа в Лондоне в нынешнем сезоне отказались от приглашения россиян. Таким образом, Ласицкене выступит на пяти этапах из шести возможных.