Российская прыгунья в высоту Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионка мира-2015 по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (до замужества Кучина) выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер легкоатлетки Ольга Назарова.
Ласицкене является лидером сезона Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту. Россиянка, выступающая на международных соревнованиях как нейтральный спортсмен, одержала победы на этапах в американском Юджине и Риме. Этап в Монако пройдет 21 июля.
«Организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Монако подтвердили участие Марии в соревнованиях», — сказала Назарова по телефону.
Прыжки в высоту представлены в нынешнем сезоне на шести этапах: помимо Юджина, Рима и Монако, это Стокгольм (18 июня), Лозанна (6 июля) и Лондон (9 июля). Финал в женских прыжках в высоту пройдет 1 сентября в Брюсселе. Ранее Назарова сообщила «Р-Спорт», что организаторы этапа в Лондоне в нынешнем сезоне отказались от приглашения россиян. Таким образом, Ласицкене выступит на пяти этапах из шести возможных.
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