Болт: После гибели Мэйсона я не мог тренироваться две с половиной недели

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Призёр Олимпийских игр 2008 года в прыжках в высоту Мэйсон разбился на мотоцикле в апреле 2017 года. Мэйсон родился на Ямайке, но с 2006 года выступал в составе сборной Великобритании. Болт был на вечеринке вместе с Джермейном накануне его гибели и стал одним из первых, прибывших на место аварии.

«Поначалу мне было очень тяжело. Я психологически не мог тренироваться две с половиной недели. Мне пришлось сделать паузу, чтобы собраться с духом. Затем я упорно работал, чтобы вернуть прежнюю форму, но я уверен в себе, своём тренере и том, что у нас всё получится», — цитирует Болта Daily Mail.