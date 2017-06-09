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9 июня 2017, 9:43 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Болт: После гибели Мэйсона я не мог тренироваться две с половиной недели

Восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт признался, что после смерти своего друга Джермейна Мэйсона не мог тренироваться на протяжении двух с половиной недель.

Восьмикратный олимпийский чемпион знаменитый ямайский спринтер <span class=error>Усэйн</span> Болт признался что после смерти своего друга Джермейна <span class=error>Мэйсона</span> не мог тренироваться на протяжении двух с половиной недель. Увеличить
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Призёр Олимпийских игр 2008 года в прыжках в высоту Мэйсон разбился на мотоцикле в апреле 2017 года. Мэйсон родился на Ямайке, но с 2006 года выступал в составе сборной Великобритании. Болт был на вечеринке вместе с Джермейном накануне его гибели и стал одним из первых, прибывших на место аварии.

«Поначалу мне было очень тяжело. Я психологически не мог тренироваться две с половиной недели. Мне пришлось сделать паузу, чтобы собраться с духом. Затем я упорно работал, чтобы вернуть прежнюю форму, но я уверен в себе, своём тренере и том, что у нас всё получится», — цитирует Болта Daily Mail.
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