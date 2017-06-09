Тренер: Сидоровой в Риме было важно вспомнить ощущения международных стартов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сидорова стала в Риме четвертой, показав результат 4,65 метра. Она разделила четвертое место с немкой российского происхождения Лизой Рыжих. Победила гречанка Екатерини Стефаниди (4,85), второй стала кубинка Ярислей Сильва (4,75), третьей — новозеландка Элиза Маккартни (4,75).

«Мы, в принципе, рассчитывали на этот результат, но высота 4,65 не отражает уровень ее готовности, — считает Абрамова. — Анжелике сейчас куда важнее вспомнить ощущения международных стартов, чтобы как можно быстрее втянуться в соревновательный ритм. Задача выполнена, она показала хорошие прыжки. Все идет по плану».

«Во время разминки Анжелика проехала рукой по шесту и получила ожог. После этого ей было очень больно», — заметила тренер.

Для Сидоровой этап в Риме стал первым международным стартом сезона, также спортсменка планирует выступления на этапах «Бриллиантовой лиги» в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).