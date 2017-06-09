Мария Ласицкене — лучшая высотница мира прямо сейчас и оспорить это невозможно. Россиянка провела три старта в сезоне — и на каждом прыгала, как минимум, гроссмейстерские 2,00 м. Высота, которая для всех остальных действующих легкоатлеток является заветной, а для кого-то заоблачной, для нашей спортсменки — будничная. Прыгнув 2 м в Риме, Маша даже не позволила себе легкой улыбки. Зачем, если для нее это уже обычное дело?

О многом говорит и тот факт, что предыдущий старт у ученицы Геннадия Габриляна был не далее как в воскресенье. То есть, разница между двумя турнирами — всего четыре дня. Каждый прыжок на 2 м — это колоссальное испытание для женского организма. Требуется какое-то время, чтобы после этого он пришел в порядок, восполнились резервы. Однако Ласицкене штампует такие прыжки один за другим. Выходит, для нее они — не самый большой стресс. Марию по-настоящему заводят и мобилизуют попытки на еще более серьезные высоты. Причем она не стесняется поднимать планку сразу по 5 см! Оставшись в римском секторе одна, чемпионка мира заказала сразу 2,05 м. Последний раз девушкам забраться так высоко удавалось пять лет назад — на Олимпийских играх в Лондоне блестящая Анна Чичерова победила именно с таким результатом.

В Риме у Ласицкене покорить 2,05 м не получилось, но ее настрой и готовность говорят о том, что она вполне может сделать это в нынешнем сезоне. Следующий старт у Марии будет уже 11 июня в голландском Хенгело. А 18-го она выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.

Большой оптимизм вызывает выступление в Италии Сергея Шубенкова. Российский барьерист стал третьим, пропустив вперед лишь олимпийского чемпиона Лондона, рекордсмена мира Ариеса Меритта и серебряного призера Олимпийских игр в Рио Орландо Ортегу. Сибиряк показал 13,21, скинув со своего же результата в Шанхае 0,14. Однако загвоздка в том, как он это сделал. Шубенков провел отнюдь не идеальный для себя забег. Сергей, для которого старт никогда не был сильным местом, на этот раз его откровенно проспал. Тренер спортсмена Сергей Клевцов поставил своему подопечному за такое начало двойку с «минусом». А вот за вторую половину, на которой действующий чемпион мира начал съедать соперников одного за другим — пятерку с «плюсом». Прорыв Шубенкова получился действительно впечатляющим. И на какой результат он готов при удачном старте, пока остается только догадываться.

При этом причина заминки очевидна — полуторагодичное отсутствие соревновательной практики. В этой связи очень некстати пришлась история с американской визой, из-за проблемами с которой Сергей был вынужден пропустить этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине. После Шанхая прошло более трех недель, а это довольно много. Однако, несмотря ни на что, Шубенков сбрасывает лишние «сотки» — и это самое главное. И если его нынешние 13,21 — это очень высокий результат (на Олимпийских играх в Рио француз Димитри Баску выиграл бронзу, показав 13,24), то бег в районе 13,10 — это топовый уровень. Будем надеяться, Сергей приблизится к этому рубежу уже в Стокгольме, соревнования в котором пройдут через 10 дней.

Достойно выступила и Анжелика Сидорова. В отличие от Ласицкене и Шубенкова, она за рубежом в этом сезоне выступала впервые. Наверняка и волновалась она больше своих товарищей по сборной. Что не помешало ей уверенно преодолеть сначала 4,55 м, а потом и 4,65 м — да еще с приличным запасом. Появилась надежда, что подопечная Светланы Абрамовой залезет и на очень приличные 4,75 м. Увы, высота ей так и не покорилась. А вот новозеландка Элиза Маккартни, пусть и не без везения, с третьей попытки справилась с этим рубежом — и тем самым отодвинула Сидорову на четвертое место. Немного обидно, но совсем не страшно.

Рим. Бриллиантовая лига. 8 июня.

Женщины. Высота. 1. ЛАСИЦКЕНЕ — 2,00 м. 2. Лицвинко (Польша) — 1,96 м. 3. Левченко (Украина) — 1,94 м.

Шест. 1. Стефаниди (Греция) — 4,85 м. 2. Сильва (Куба) — 4,75 м. 3. Маккартни (Новая Зеландия) — 4,75 м. 4. СИДОРОВА и Рыжих (Германия) — 4,65 м.

Мужчины. 110 м с/б. 1. Меритт (США) — 13,13. 2. Ортега (Испания) — 13,17. 3. ШУБЕНКОВ — 13,21.