Ласицкене покорила Рим, Шубенков — в тройке
В столице Италии завершился очередной этап «Бриллиантовой лиги». Россияне, выступавшие под нейтральным флагом, стали одними из главных действующих лиц соревнований.
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Мария Ласицкене — лучшая высотница мира прямо сейчас и оспорить это невозможно. Россиянка провела три старта в сезоне — и на каждом прыгала, как минимум, гроссмейстерские 2,00 м. Высота, которая для всех остальных действующих легкоатлеток является заветной, а для
О многом говорит и тот факт, что предыдущий старт у ученицы Геннадия Габриляна был не далее как в воскресенье. То есть, разница между двумя турнирами — всего четыре дня. Каждый прыжок на 2 м — это колоссальное испытание для женского организма. Требуется
В Риме у Ласицкене покорить 2,05 м не получилось, но ее настрой и готовность говорят о том, что она вполне может сделать это в нынешнем сезоне. Следующий старт у Марии будет уже 11 июня в голландском Хенгело. А 18-го она выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.
Большой оптимизм вызывает выступление в Италии Сергея Шубенкова. Российский барьерист стал третьим, пропустив вперед лишь олимпийского чемпиона Лондона, рекордсмена мира Ариеса Меритта и серебряного призера Олимпийских игр в Рио Орландо Ортегу. Сибиряк показал 13,21, скинув со своего же результата в Шанхае 0,14. Однако загвоздка в том, как он это сделал. Шубенков провел отнюдь не идеальный для себя забег. Сергей, для которого старт никогда не был сильным местом, на этот раз его откровенно проспал. Тренер спортсмена Сергей Клевцов поставил своему подопечному за такое начало двойку с «минусом». А вот за вторую половину, на которой действующий чемпион мира начал съедать соперников одного за другим — пятерку с «плюсом». Прорыв Шубенкова получился действительно впечатляющим. И на какой результат он готов при удачном старте, пока остается только догадываться.
При этом причина заминки очевидна — полуторагодичное отсутствие соревновательной практики. В этой связи очень некстати пришлась история с американской визой,
Достойно выступила и Анжелика Сидорова. В отличие от Ласицкене и Шубенкова, она за рубежом в этом сезоне выступала впервые. Наверняка и волновалась она больше своих товарищей по сборной. Что не помешало ей уверенно преодолеть сначала 4,55 м, а потом и 4,65 м — да еще с приличным запасом. Появилась надежда, что подопечная Светланы Абрамовой залезет и на очень приличные 4,75 м. Увы, высота ей так и не покорилась. А вот новозеландка Элиза Маккартни, пусть и не без везения, с третьей попытки справилась с этим рубежом — и тем самым отодвинула Сидорову на четвертое место. Немного обидно, но совсем не страшно.
Рим. Бриллиантовая лига. 8 июня.
Женщины. Высота. 1. ЛАСИЦКЕНЕ — 2,00 м. 2. Лицвинко (Польша) — 1,96 м. 3. Левченко (Украина) — 1,94 м.
Шест. 1. Стефаниди (Греция) — 4,85 м. 2. Сильва (Куба) — 4,75 м. 3. Маккартни (Новая Зеландия) — 4,75 м. 4. СИДОРОВА и Рыжих (Германия) — 4,65 м.
Мужчины. 110 м с/б. 1. Меритт (США) — 13,13. 2. Ортега (Испания) — 13,17. 3. ШУБЕНКОВ — 13,21.
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