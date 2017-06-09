Ласицкене не расстроилась, что не улучшила лучший результат сезона

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Ласицкене в Риме одержала победу с результатом 2 метра. После она решила взять высоту 2,05 м, но этого ей не удалось.

«Это только начало сезона, и я довольна уже тому, что имею право пробовать такие высоты. Впереди еще много стартов, поэтому возможность еще будет. Главное, что есть силы и настроение, сегодня я попробовала, почувствовала. Конечно, хотелось взять 2,05, но я не расстраиваюсь, все впереди», — сказала Ласицкене.

«Сегодня все прошло хорошо, прыгалось вообще отлично. Очень довольна, поэтому не хочу останавливаться, хочу выступать. Психологически я к этому готова, когда ты знаешь, что тебя ждет впереди, легче к этому подойти, потому что настроена на большое число поездок, перелетов и стартов. Я понимаю, что мне это нужно, да и после полуторагодичного перерыва выступать в компании с такими соперницами одно удовольствие», — отметила россиянка.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла третий турнир подряд: ранее она одержала победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 метра.