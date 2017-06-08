Шубенков заявил, что «с треском» проиграл соперникам старт забега в Риме

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Шубенков в четверг занял третье место, показав результат 13,21 секунды. Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13), вторым стал Орландо Ортега (13,17), представляющий Испанию.

«Дело не в том, что я “проспал” старт, просто как же они быстро стартуют! — сказал Шубенков. — У меня в этом сезоне такого пока еще нет, поэтому начало забега мне немного не удалось. Над его первой частью еще надо работать, пока этому не посвящали достаточно времени, поскольку занимались другими упражнениями. Я еще, разумеется, обсужу с тренером раскладку по барьерам, но первые два точно остались не за мной, я их с треском проиграл».

«Здесь попасть в тройку было не столь принципиально, поскольку на “Бриллиантовой лиге” важно быть только победителем. Тут для меняя было важнее улучшить собственное время, и мне это удалось. Я добавил по сезону полторы десятки, 13,21 для такого бега, в принципе, неплохо. Будем работать дальше», — отметил он.

В забеге не принимал участие обладатель лучшего времени сезона Омар Маклеод из Ямайки. «Омар бы меня еще больше наказал на первом барьере, так что и без него нормально», — сказал Шубенков.