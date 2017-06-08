Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

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Второй стала Камила Лицвинко из Польши (1,96), третьей — украинка Юлия Левченко (1,94).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла третий турнир подряд: ранее россиянка одержала победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 метра.