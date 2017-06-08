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https://sport.mail.ru/news/athletics/30023191/
8 июня 2017, 23:17 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высотку россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, взяла высоту в 2 метра и продолжает выступление, тогда как соперницы уже завершили борьбу.

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме - Фото Увеличить
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Второй стала Камила Лицвинко из Польши (1,96), третьей — украинка Юлия Левченко (1,94).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла третий турнир подряд: ранее россиянка одержала победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 метра.

Дальше Ласицкене планирует 11 июня выступить на турнире в голландском Хенгело, 13-го — в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня), Мемориале братьев Знаменских (1—2 июля), Кубке России (14—15 июля) и чемпионате страны (28—30 июля).
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