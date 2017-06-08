Ольга Рыпакова стала третьей на четвертом этапе «Бриллиантовой лиги»

Лучшей попыткой казахстанской спортсменки стал прыжок на 14 метров 64 сантиметра. Данный результат стал ее лучшим в нынешнем сезоне, и позволил занять третье место на этапе.

Победу же в Риме праздновала Юлимар Рохас из Венесуэлы — 14 метров 84 сантиметра. Колумбийка Катрин Ибаргуэн с результатом 14 метров 78 сантиметра завершила выступление на второй позиции.

Стоит отметить, что все перечисленные спортсменки составили тройку призеров Олимпиады в Рио, прошедшей в 2016 году. Разве что чемпионкой тогда стала Ибаргуэн, а Рохас отметилась «серебром».

Добавим, что это был первый старт для участниц в тройном прыжке в рамках «Бриллиантовой лиги». В активе Рыпаковой теперь шесть очков, у Ибаргуэн — семь, и у Рохас — восемь.

В свою очередь римский этап стал четвертым в нынешнем сезоне.