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8 июня 2017, 22:42 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

Ольга Рыпакова стала третьей на четвертом этапе «Бриллиантовой лиги»

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова стала третьей на четвертом этапе «Бриллиантовой лиги», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лучшей попыткой казахстанской спортсменки стал прыжок на 14 метров 64 сантиметра. Данный результат стал ее лучшим в нынешнем сезоне, и позволил занять третье место на этапе.

Победу же в Риме праздновала Юлимар Рохас из Венесуэлы — 14 метров 84 сантиметра. Колумбийка Катрин Ибаргуэн с результатом 14 метров 78 сантиметра завершила выступление на второй позиции.

Стоит отметить, что все перечисленные спортсменки составили тройку призеров Олимпиады в Рио, прошедшей в 2016 году. Разве что чемпионкой тогда стала Ибаргуэн, а Рохас отметилась «серебром».

Добавим, что это был первый старт для участниц в тройном прыжке в рамках «Бриллиантовой лиги». В активе Рыпаковой теперь шесть очков, у Ибаргуэн — семь, и у Рохас — восемь.

В свою очередь римский этап стал четвертым в нынешнем сезоне.

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