Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги»
РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Спортсмен, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,21 секунды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13), вторым стал испанец Орландо Ортега (13,17).
Шубенков показал лучший личный результат в сезоне.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Ранее
После Рима Шубенков планирует выступить на этапах «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter