Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30023040/
8 июня 2017, 22:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги»

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Спортсмен, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,21 секунды.

Россиянин выступавший под нейтральным флагом показал лучший личный результат в сезоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13), вторым стал испанец Орландо Ортега (13,17).

Шубенков показал лучший личный результат в сезоне.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Перед этим 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) — этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае — занял пятое место.

После Рима Шубенков планирует выступить на этапах «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высотку россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, взяла высоту в 2 метра и продолжает выступление, тогда как соперницы уже завершили борьбу.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"

ЦСКА обыграл "Химки" в первом матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ