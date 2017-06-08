Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13), вторым стал испанец Орландо Ортега (13,17).

Шубенков показал лучший личный результат в сезоне.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Перед этим 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) — этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае — занял пятое место.

После Рима Шубенков планирует выступить на этапах «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля).