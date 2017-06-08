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8 июня 2017, 22:14 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на турнире в Риме

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Победительница летнего чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла четвертое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 4,65 метра.

Россиянка Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на турнире в Риме - Фото Увеличить
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. ИААФ рассмотрела 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск на данный момент получили 14 отечественных легкоатлетов.

Для Сидоровой этап в Риме стал первым международным стартом сезона, также спортсменка планирует выступления на этапах «Бриллиантовой лиги» в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).
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IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага

IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага

РИМ, 8 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов своего национального флага во время турниров, которые проходят под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.
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