Лашманова и Нижегородов подали заявки на участие в ЧР по спортивной ходьбе

Лашманова заявилась на дистанцию 20 км, а Нижегородов — на 50 км. На летнем чемпионате России-2016 оба спортсмена первенствовали на этих дистанциях. Сергей Бакулин, лишившийся золотой медали чемпионата мира-2011 из-за нарушения антидопинговых правил, заявился на дистанции 20 и 50 км.

Сергей Широбоков, единственный из российских мужчин-ходоков получивший разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных соревнованиях, заявился на дистанцию 20 км, а также в рамках первенства России на 10 км. Яна Смердова, которая также имеет разрешение IAAF и в мае стала победительницей Кубка Европы по спортивной ходьбе на 10 км среди спортсменок не старше 20 лет, заявку на участие в летнем чемпионате России не подавала.

В списке заявленных на чемпионат России нет известных российских ходоков Ольги Каниськиной и Сергея Кирдяпкина, которые не выступали на соревнованиях с прошлогоднего зимнего чемпионата России в Сочи, но входят в список кандидатов в сборную России по легкой атлетике, опубликованный на сайте министерства спорта РФ. Они не были допущены до летнего чемпионата страны-2016 и зимнего чемпионата нынешнего года, так как не выполнили условия выхода из дисквалификации, не вернув призовые.