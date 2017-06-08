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8 июня 2017, 18:46 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Лашманова и Нижегородов подали заявки на участие в ЧР по спортивной ходьбе

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Олимпийская чемпионка Лондона Елена Лашманова и двукратный призер Игр Денис Нижегородов подали заявки на участие в летнем чемпионате России по спортивной ходьбе, который пройдет 10—11 июня в Чебоксарах, сообщили агентству «Р-Спорт» во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Лашманова заявилась на дистанцию 20 км, а Нижегородов — на 50 км. На летнем чемпионате России-2016 оба спортсмена первенствовали на этих дистанциях. Сергей Бакулин, лишившийся золотой медали чемпионата мира-2011 из-за нарушения антидопинговых правил, заявился на дистанции 20 и 50 км.

Сергей Широбоков, единственный из российских мужчин-ходоков получивший разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных соревнованиях, заявился на дистанцию 20 км, а также в рамках первенства России на 10 км. Яна Смердова, которая также имеет разрешение IAAF и в мае стала победительницей Кубка Европы по спортивной ходьбе на 10 км среди спортсменок не старше 20 лет, заявку на участие в летнем чемпионате России не подавала.

В списке заявленных на чемпионат России нет известных российских ходоков Ольги Каниськиной и Сергея Кирдяпкина, которые не выступали на соревнованиях с прошлогоднего зимнего чемпионата России в Сочи, но входят в список кандидатов в сборную России по легкой атлетике, опубликованный на сайте министерства спорта РФ. Они не были допущены до летнего чемпионата страны-2016 и зимнего чемпионата нынешнего года, так как не выполнили условия выхода из дисквалификации, не вернув призовые.
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