Россия в Риме. Трое против всех

В Шанхае из российских легкоатлетов выступал только Сергей Шубенков, в Юджине — лишь Мария Ласицкене и Дарья Клишина. Белые квадратики напротив их фамилий, означающие нейтральный флаг, еще больше подчеркивали, сколь одиноко их положение. Однако мало-помалу наши спортсмены возвращаются на мировую арену. Так, в Риме вместе с Шубенковым и Ласицкене выступит чемпионка Европы-2014 в прыжках с шестом 25-летняя Анжелика Сидорова.

Они уже отметились совместным фото на стадионе и явно находятся в приподнятом настроении. Беда, как известно, объединяет. А безосновательный запрет на участие в Олимпийских играх в Рио — настоящая трагедия в карьере каждого из российских атлетов. И выступать, зная, что на соседних секторах борются твои товарищи по национальной сборной, побывавшие в той же шкуре, куда проще. Уверен, все трое будут переживать друг за друга не меньше, чем за себя.

ВЫСОТА

Вся наша троица может рассчитывать на призовые места. Мария Ласицкене — и вовсе главный фаворит соревнований. Организаторы пытаются навязать итальянским зрителям дуэль, которая будет между россиянкой и местной спортсменкой Алессией Трост, но это выглядит немного нелепо. Примерно, как если Усэйн Болт приедет во Францию, а там на полном серьезе будут продавать его противостояние с какой-нибудь местной надеждой. Безусловно, у трехцветных есть спринтеры очень высокого уровня, но они и ямайская суперзвезда все-таки в разных весовых категориях.

Ласицкене в этом сезоне провела два старта. Сначала установила личный рекорд в Юджине, прыгнув 2,03, а в прошлое воскресенье победила в Польше, в дождливую погоду преодолев знаковые два метра. Фактически, с ноги выбив дверь в женском высотном секторе и показав, кто в нем на сегодня лучший, Мария не оставила организаторам иного пути, кроме как пригласить ее на пресс-конференцию перед стартом этапа, в которой участвуют его главные звезды. С учетом того, что многие зарубежные спортивные чиновники сейчас настороженно относятся к приглашению российских легкоатлетов на свои старты, а на них самих из-за нейтрального статуса наших спортсменов ситуации порой доходят до абсурда, такое дорогого стоит.

Теперь Ласицкене нужно удерживать высочайший статус. Делать это можно победами и желательно с прыжками за 2 м. В Риме составить ей конкуренцию попытаются чемпионка Рио Руй Бейтиа, чемпионка мира в закрытых помещениях Камила Лицвинко и Трост.

БАРЬЕРЫ

А вот Шубенков претендентом номер один на победу в Италии не является даже в отсутствие лидера мирового сезона ямайца Омара Маклауда. Главным фаворитом в барьерах будет Орландо Ортега. Сергей показал в Шанхае — 13,35, испанец кубинского происхождения там же — 13,15. 0,2 — разница довольно существенная, но россиянин известен как раз тем, что по ходу сезона прибавляет от старта к старту. И совсем не исключено, что уже в Италии подопечный Сергея Клевцова скинет «десятку», а то и больше. Сделать это для него важнее, чем даже победить на этом старте, поскольку «Бриллиантовая лига», как сказал сам барнаулец, лишь средство для достижению главной цели — чемпионату мира в Лондоне.

Помимо Шубенкова и Ортеги за призовые места будут бороться еще как минимум четверо: олимпийский чемпион Рио и рекордсмен мира Ариес Меритт (13,13 в этом сезоне), в меньшей степени чемпион мира-2013 Давид Оливер (13,40), а также француз Дарьен Гарфилд (13,20) и британец Эндрю Поцци (13,19).

ШЕСТ

Что же до женского шестового сектора, то там собралась совсем уж впечатляющая компания. В частности, на старт выйдут все три призера Олимпийских игр в Рио: чемпионка гречанка Екатерина Стефаниди, серебряный призер американка Сэнди Моррис и бронзовый — 20-летняя новозеландка Элиза Маккартни. Кроме них в этом сезоне прыжок на 4,80 м в активе имеет британка Холли Брэдшоу — и она тоже будет прыгать в Риме. Плюс действующая чемпионка мира кубинка Ярислей Сильва, от которой можно ожидать всего.

Насколько психологически комфортно будет чувствовать себя при таких соперницах Сидорова, не соревновавшаяся за рубежом более 1,5 года, пока сказать сложно. Но прошлогодний чемпионат России в Чебоксарах, на котором Анжелика в соперничестве с Еленой Исинбаевой преодолела 4,85 м, говорит о ее серьезном потенциале. В этом сезоне ведущая российская прыгунья с шестом уже выступила на командном чемпионате России в Сочи, где победила с прыжком на 4,60 м. Но для призовых мест в Италии Сидоровой нужно показывать куда более серьезный результат, и она это прекрасно понимает.